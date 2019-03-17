成都學校食堂使用發霉食材　校長解聘、區教育局局長停職

日前，多名成都七中實驗學校小學部的學生家長稱，學校食堂疑似使用過期變質的食物加工，部分食物發霉，部分家長13日還上街遊行集會，要求政府介入，部分家長一度被警方拘捕。 17日上午，成都舉行了「成都七中實驗學校食品安全問題」新聞發布會。溫江區區長馬烈紅在會上表示，成都七中實驗學校校長目前已經解聘；與此同時，學校將落實校長陪餐制度，確保每餐有學校管理團隊人員陪餐。 此前，溫江區教育局局長黃曉東、區市場監督管理局副局長趙勇登已經被停職檢查。

馬烈紅說，針對本次事件暴露出成都七中實驗學校在管理中存在的問題，目前就加強成都七中實驗學校管理，溫江區主要採取了多項措施。包括對學校舉辦者成都高達投資發展有限公司和學校法定代表人履行辦學主體責任不到位進行立案調查；成都七中實驗學校董事會已解聘江宏的成都七中實驗學校校長職務；責令重組學校董事會等。

此外，溫江區還已責令學校儘快建立完善食堂食品安全監管機制，認真落實校長陪餐制度，確保每餐有學校管理團隊人員陪餐，啟動升級明廚亮灶和食品溯源系統。改組膳食委員會，建立家長陪餐制度，確保家長參與校園食品安全監管。

據成都市溫江區委組織部官方微博此前通報，鑒于在成都七中實驗學校部分學生家長反映小學部食堂管理問題中，履職不力，工作不到位，造成不良影響。 經四川成都溫江區委研究決定，溫江區教育局局長黃曉東、區市場監督管理局副局長趙勇登被停職檢查。

（成都商報、新浪微博）