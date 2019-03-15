成都小學飯堂遭控用發霉變質食材　首批檢測獲證實符合安全標準

多名成都七中實驗學校小學部的學生家長稱，學校食堂疑似使用過期變質的食物加工，部分食物發霉。 成都溫江區市場監管局早前對相關食品原料封存並送檢，首批食材的檢驗結果今日公佈，證實食材全部符合安全標準。

當局檢驗成都七中實驗學校小學部食堂的首批食材，包括咸蛋黃、蛋撻皮、泡菜、珍珠湯圓及魚頭剁椒，全部符合食品安全要求。(網上圖片)

在成都七中實驗學校傳出食品問題後，成都市溫江區市場監督管理局在2019年3月12日下午派出執法人員前往食堂檢查，在部分家長的見證下，對牛排、肉餅（肉夾饃）、鹹蛋黃、蛋撻皮、火腿腸等取樣19批次，每批次取樣品3份（1份用於檢測，2份用於留樣備查），所取樣品全部在保質期內。經具有食品檢測資格的第三方檢測機構四川源坤國科質量檢驗有限公司檢測後，第一批5個樣品包括咸蛋黃、蛋撻皮、泡菜、珍珠湯圓及魚頭剁椒的結果已公佈，所有檢測項目都符合食品安全標準要求。

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關注食材品質 多名家長在校外抗議

早前多名學生家長質疑學校食堂使用過期變質的食物加工。有家長聲稱，食堂中有大量的急凍食物，部分肉品更是出現腐爛的跡跡象；亦有家長指，該校食堂使用的馬鈴薯、薑等食材也出現明顯變質。此外，有學生家長在微博上稱，有學生出現長期肚痾、便血等症狀。從網傳的現場圖片顯示，食堂內的漢堡扒、牛肚等食材出現明顯的發霉，部分冷凍肉上已經長滿黑點，儲存食材的地方衛生情況亦極其惡劣。

事件曝光後多名家長在學校門外聚集、拉橫額示威抗議，但遭到當地警察阻攔，有家長被警方帶走；另有一些家長被警方噴辣椒水。