成都小學食物變質家長抗議　警通報指其擾亂秩序拘12人

近日，多名成都七中實驗學校小學部的學生家長稱，學校食堂使用過期變質的食物加工。他們提供的圖片顯示，部分食物已出現霉變，食堂衛生環境亦相當惡劣。 逾百名家長13日更上街抗議，要求政府處理問題。警方指這些家長阻礙交通，擾亂秩序。據警方14日發布的通報，有12名家長被拘，具結悔過後釋放。

一度有大量家長聚集成都光華大道鳳凰北大街路口表達訴求。（網絡圖片）

成都市公安局溫江區分局官方微博@平安溫江3月13日發布消息稱，3月13日，成都七中實驗學校小學部部分學生家長到學校反映食堂食品品質問題，11時20許，其中百余人前往光華大道鳳凰北大街路口實施堵路行為，攔停正常行駛車輛，阻斷交通，嚴重擾亂正常社會秩序。

警方稱對部分人員使用催淚噴射器

警方又指，當日有「部分人員阻撓民警執法，對民警進行毆打辱駡」。最終，民警依法對宋某、楊某某、陳某等12人強制帶離。與此同時，警方亦表示，過程中，「對個別嚴重阻撓執法的人員依法最低限度使用了警用催淚噴射器」。12時許交通秩序恢復正常。

警方稱，被帶走的12人均「認識到自身違法行為的社會危害性」，在具結悔過後於當日下午先後被教育釋放。

警方又表示，事件發生後，網上出現了大量「虛假視頻和言論」，對此，警方將依法調查處理，「希望廣大群眾不信謠、不傳謠」。

保護孩子的身心健康是全社會的共同責任，良好的社會秩序是孩子健康成長的必要條件，讓我們共同維護清朗的網路空間和良好的社會秩序。