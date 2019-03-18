川女「拆彈」為穿值12萬元豐胸內衣　兩個月內體重增11公斤後索償

為了豐胸，人可以去到幾盡？在四川成都，近日就有一名女子在美容院的介紹下，豪花12萬元（人民幣，下同）買「訂制內衣」豐胸，為了達到更佳效果，她更把胸部內的隆胸用的填充物拿走。2個月後，雖然胸部成功變大，體重卻也暴增11公斤。

張女士指，用訂製內衣2個月後，她的胸部變大了，但身體其他部位也胖了，體重從44公斤增至55公斤。（網上圖片）

2018年10月，家住四川成都張女士跟往常一樣去美容院護理，卻無意發現剛生完孩子的老闆娘比之前瘦了不少，身材還很有「曲線」。幾經詢問，老闆娘坦言是內衣的原因，聲稱穿上訂制的內衣，除了可以豐胸，還能預防各類疾病，改善亞健康。

張女士自問對身材的要求較高，為豐胸還曾做隆胸手術。一得知穿內衣也能豐胸，她立即有點動心。但與此同時，老闆娘提醒，並非所有人都能擁有這種內衣，必須由專業設計師查看身形，才能決定能否度身訂做。這麼一聽，張女士更加心動，篤定這是「科學有效」的豐胸方法。

隨後，她在老闆娘的引薦下認識了內衣設計師「丁老師」。丁老師說張女生自身條件較差，雖然可以訂制，但內衣價格會比較高。最終，張女士還是毅然取出填充物，決定穿內衣豐胸，付出12萬的費用。

增肥輔助塑形 體重急增多個部位變胖

按照「丁老師」的吩咐，張女士一邊穿內衣糾正體型、一邊增肥輔助塑形。2個月後，她的胸部變大了，但身體其他部位也胖了，體重從44公斤增至55公斤。張女士此時再穿上那套內衣，就變得非常難受，又想到當時花費12萬元，對方卻沒有提供發票，便懷疑自己被騙，後向美容院和「丁老師」提出退貨要求。

張女士說，「丁老師」先是說商品不退不換，後來聽說她要開發票，便同意退款。但後來，她拿著協議去美容院協商退錢，美容院卻以沒有收到公司錢款為由拒絕退款。一氣之下，張女士向成都市武侯區市場監督管理局投訴舉報。

3月初，市監局工作人員帶同張女士前往該美容院調查。由於購買協議內未能發現《廣告法》禁止使用的宣傳詞語，加上沒有發票，兩者最終之間的買賣關係很難界定，只能調節協商。經過協商，美容院最終退還張女士10萬8千元。