【盲目養生】湖南婦自行靜脈注射鮮榨果汁　肝腎受損膿毒血症險死

食生果飲果汁，一向被認為是健康的飲食習慣，但如果將這些健康食品注射入身體……後果不堪設想。湖南郴州一位曾姓女子盲目養生，竟在家中為自己靜脈輸注鮮榨果汁，險些喪命。

湖南郴州一位曾姓女子突發奇想將家中20逾種水果混合榨汁，靜脈注射入自己的身體。（資料圖片/視覺中國）

盲目養生 自創「果汁輸液法」

51歲的曾婦原本身體健康，但她進入更年期之後，特別鐘愛養生之道，收集、聽信各種養生偏方。家人認為這沒什麼不妥，就任由她嘗試那些所謂「養生偏方」。

2月22日，曾婦突發奇想將家中20逾種水果混合榨汁，簡單過濾果渣後，就為自己進行靜脈注射。輸注完果汁後，她立即感覺皮膚瘙癢，體溫上升，但依然裝作若無其事。當晚，其丈夫就發現了曾婦異常，幾經詢問下，曾婦才說出實情。

一聽此言，曾婦的丈夫嚇得不輕，立即將她送去當地一間醫院。但醫院表示其情況較為複雜，又安排將其轉至上級醫院接受治療。

曾婦被送入醫院ICU，經過五日搶救才挽回生命。（瀟湘日報）

ICU緊急搶救五日

當曾婦被送到上一級的湘南學院附屬醫院深切治療部時，醫生發現她已經全身感染嚴重，凝血功能障礙，肝臟、腎臟、心臟等重要器官均有不同程度損傷，判斷是多器官功能障礙、膿毒血症，隨時有大出血、多器官衰竭、休克等生命危險。

該醫院醫護人員立即進行搶救，一邊為曾婦進行血液淨化，清除其血液中的異物和炎症介質，一邊進行抗感染，護肝、護心等藥物治療，同時輸入凝血因子。經過五天緊急治療，曾婦情況終於有好轉，27日脫離危險，轉出深切治療部。

經歷過一場生死掙扎，曾婦悔不當初：「本以為新鮮水果富含豐富營養，注入身體只有好處沒有壞處，哪知道會惹出這麼一場風波。」