涉追求感官刺激宣揚低俗內容　椰樹牌椰汁等部分廣告被下令停播

原產於海南海口的椰樹牌椰汁，因使用「大胸美女」拍攝廣告，並暗示「豐胸」功效，標榜「每天一杯、白嫩豐滿」而引起爭議。 國家廣播電視總局（廣電總局）昨日（18日）發布通知，要求各級廣播電視播出機構立即停止播出相關版本的「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」廣告。當中，「椰樹牌椰汁」廣告被指追求感官刺激、宣揚低俗內容；另外兩款產品，則存在違規播出提高性功能藥品廣告的問題。

「椰樹牌椰汁」廣告被指追求感官刺激、宣揚低俗內容。（網上圖片）

廣電總局通知指出，經監看發現，一些電視台播出的「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」部分版本廣告，存在導向偏差和違規播出涉性廣告等問題，違反《廣告法》《廣播電視管理條例》《廣播電視廣告播出管理辦法》等規定。

其中，「椰樹牌椰汁」部分版本廣告，片面追求感官刺激、宣揚低俗內容、違背社會風尚，價值導向存在偏差，易對廣大受眾尤其是未成年人產生誤導。而「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」部分版本廣告，含有宣傳「益氣固本、滋陰壯陽」、主治「陽痿不堅、遺精早洩」以及「補腎填精」等內容，存在違規播出提高性功能藥品廣告的問題。

通報稱，為嚴肅播出紀律，總局決定各級廣播電視播出機構立即停止播出相關版本的「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」廣告，並全面清查所有在播和擬播廣告，凡存在類似違規問題的，一律禁止播出，堅決杜絕此類違規問題。

椰樹牌椰汁使用「大胸美女」拍攝廣告，並暗示「豐胸」功效，標榜「每天一杯、白嫩豐滿」引起爭議：