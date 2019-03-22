內地人權藝術家王鵬北京祖屋遭強拆　作品諷中國計劃生育政策

人權藝術家王鵬的祖屋於周三被神秘人士出動挖土機強拆，王鵬報警，警方竟然指對方一早已通知王鵬。 王鵬曾經以藝術形式批評中國暴力計劃生育政策，多次遭到當局封殺。

神秘人出動挖土機，強行拆毀王鵬的祖屋。(網上圖片)

人權藝術家王鵬位於北京平谷區上寨村的祖屋，3月20日突然被數十人強行拆毀，對方出動挖土機，把王鵬的祖屋拆得面目全非。

王鵬指，當時數十人來到他的祖屋，沒有任何手續，也沒有任何法律文件，只是聲稱為響應習主席的新農村，實現美麗鄉村建設，要修一條道，需要拆毀王鵬的祖屋，對方還對王鵬說若不滿可以去告政府。

王鵬的祖屋被移民平地。(網上圖片)

王鵬事後諮詢律師意見指，對方必須有法院文件鑑定祖屋是否有違建，否則就是非法強拆。王鵬於是報警，但警方指對方一早已知會王鵬，王鵬否認，又質疑警方與強拆者早已串通。

王鵬曾以藝術形式揭露中國暴力計劃生育政策，對此提出批評，多次被趕出北京宋莊藝術村。去年五月下旬，王鵬參加中國首屆鄉建藝術群展，作品包括表達中國暴力計生的作品《墓碑》和其他近兩百幅畫作，均遭當局封殺。8月上旬，王鵬在宋莊的工作室被當局指是違章建築，試圖拆除。

（自由亞洲電台）