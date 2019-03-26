內地維權人士危志立被捕一周下落不明　妻子微博尋夫帳號被封

內地關注工人權益的媒體《新生代》編輯危志立上於3月20日凌晨在深圳被公安帶走，其妻子鄭楚然至今未能確定丈夫被關押的地點。 鄭楚然昨日（25日）在微博發文詳述尋夫經過，獲得數千人轉發，但官方其後刪除該篇文章，鄭楚然的帳號亦被封停。

鄭楚然於網上發文，詳述尋夫不果的經過。(網絡圖片)

鄭楚然在原本的貼文指，丈夫危志立是因為幫助塵肺病工人而被抓走，但至今家屬仍未收到任何通知書。鄭楚然於是在25日開始尋夫行動，她首先到廣州同德派出所，被告知是深圳龍華公安局抓走了危志立，但龍華公安局警察查閲後，又稱危志立是被坪山分局抓走。

鄭楚然於又趕到40公里外坪山分局，但就遭到有關人員阻止進入大廳，要她們去信訪辦公室，信訪辦的電腦顯示沒查到危志立的檔案，讓她再去深圳市公安局。

到了深圳市公安局，她同樣被要求去信訪辦公室，該局信訪民警則「直接不查」，並稱「15天之後」給回覆。鄭楚然隨後報警指有人失蹤，對方指派某派出所向她回電並要求面談，對方確定是坪山區公安局辦理危志立的案件，但無法告知危志立被關在哪裏。

鄭楚然的微博尋夫帖文被刪除。(網站截圖)

至今無部門承認關押危志立

鄭楚然對此非常擔心，憂慮再也沒法見到丈夫，又指至今沒有一個部門敢承認帶走了危志立，質疑丈夫是被失蹤。

鄭楚然25日將上述經歷發佈在新浪微博上，獲得數千轉發後遭到刪除。即使後來改以圖片形式繼續傳播，亦屢遭刪除。鄭楚然的微信個人帳號也被封停，其微信朋友圈顯示為被清空狀態。