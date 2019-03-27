【江蘇化工廠爆炸】搜救結束86人獲救生還　「頭七」祭78名遇難者

江蘇鹽城響水縣天嘉宜化工有限公司上周四（21日）發生大爆炸，至今造成78人身亡。今日是遇難者「頭七」，當地政府今早（27日）舉行集體哀悼活動致哀。 此外，官方宣布截至25日零時，響水爆炸事故現場搜救工作已正式結束，行動中成功搜救164人，其中86人獲救生還。

上午7時30分，當地政府在響水縣生態化工園區舉行集體悼念活動。（網上圖片）

今日是江蘇響水「3·21」特大爆炸事故發生後第7天，是眾多死難者的「頭七」。上午7時30分，當地政府在響水縣生態化工園區舉行集體悼念活動。事故善後處置指揮部有關工作人員、鹽城市及響水縣有關人士、現場參與救援的部分消防指戰員以及部分遇難者親屬，胸戴白花，手持白菊，列隊默哀1分鐘，向遇難者獻花鞠躬和悼念。

官方通報指，本次爆炸事故共造成78人死亡。由於爆炸威力猛烈，有遇難者可能在事發時「瞬間汽化」死亡。

搜救工作結束，86人獲救生還。（視覺中國）

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檢查42家企業 發現危險源7處

另一方面，鹽城消防透過官方微信宣布，事故現場搜救工作已於25日凌晨0時正式結束。經過82小時行動，救援隊伍員成功搜救164人，其中86人生還。同日上午8時起，指揮部調整行動重心，擴大範圍，將現場分為10個區域，展開新一輪風險檢查，對廠區內危險品的種類、儲量、現狀進行統計。

目前，已檢查42家企業，發現危險源7處。對發現的危險品通報市政府，落實針對性看護措施，確保不發生次生災害。

響水爆炸留下的巨坑存有大量積水。按照江蘇省政府指示，消防調配一套3公里遠的供水泵組，用以抽取坑內廢水並轉輸至園區廢水處理池，25日晚上9時30分開始抽水作業，26日上午10時暫停抽水，目前已抽取5000立方米廢水，並經善後處置指揮部調配100名拯救員，按照方案要求處置現場強酸水。目前，園區污水處理廠亦已修整投入運行，每小時處理廢水量約為120噸。