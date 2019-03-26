【江蘇化工廠爆炸．多圖】災後5日獨家衛星圖　太空亦見人禍巨坑

江蘇鹽城陳家港化工園區的天嘉宜化工廠在上周四（21日）發生猛烈爆炸，死傷者數以百計，情況極為嚴重。 《香港01》取得事發後五日的衛星圖，清晰可見爆炸現場遺下的黑色巨坑，連在太空衛星亦可看到。記者對比事發前後的衛星圖，已數到最少30棟建築物被摧毀、甚至移平。從太空亦可見今次的爆炸痕跡，可見今次災禍影響嚴重。

從衛星圖片可見爆炸後遺下巨坑，在太空視角尤如地上的子彈孔。（Planet Labs Inc.）

從事發後5日（25日）拍攝的衛星圖可見，爆炸造成一個約120米直徑的巨坑，旁邊最少有30多棟建築物被波及，部份甚至被移平。而衛星圖可見，至150米外的建築物都受到明顯影響。巨坑在太空上看來尤如是地面上的一個黑漆漆的子彈孔。

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已造成78人死亡 89戶房屋嚴重損毀​

到目前為止，當地政府宣告事故已造成78人死亡（其中56人已確認身份，22人待確認身份）。鹽城市市長曹路寶昨日在發布會上表示，全市醫院共有住院治療傷患566人，其中危重傷患13人、重症傷患66人，當天出院38人。

爆炸事故共造成響水縣南河鎮、陳家港鎮、化工園區等地區民房不同程度受損。其中，嚴重損毀的89戶房屋將全部拆除；一般受損的863戶房屋將進行檢測鑒定，將加固確保安全。

當地政府稱對事故現場周邊15個村莊進行了衛生狀況檢查，目前各村莊衛生狀況良好。同時，對爆炸發生地周邊醫療機構進行了疾病監測，了解疑似化學中毒病例情況，暫時未發現有人中毒。

佈置反無人機干擾器 環保志願者被控「尋釁滋事」

有報道指，事故發生後，當地政府竟佈置了反無人機干擾器，以對付記者使用航拍報道。昨日亦有消息稱，在響水調查環境污染問題的民間環保志願者張文斌失去聯絡。張文斌之後離開派出所並表示，自己涉「尋釁滋事」被警方傳喚。