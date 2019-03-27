【江蘇化工廠爆炸】被困40小時後獲救　倖存者短暫失憶幸記得妻兒

江蘇鹽城響水縣化工廠爆炸事故中，最幸運的莫過於現年51歲的馬某，在被困長達40小時後終獲消防員救出。 馬某雖然身體已無大礙，卻疑似出現創傷後遺症，有短暫性失憶，對爆炸一事沒有太多印象，但幸好仍記得妻兒。

馬某疑似出現創傷後遺症，對爆炸事故已沒有多少印象。（視覺中國）

據內地傳媒報道，馬某來自響水縣小尖鎮，上周六（23日）上午獲救後隨即被緊急送往縣人民醫院。經過個多小時的全力搶救和清創手術，馬某就被轉往深切治療部作進一步觀察。

某就被轉往深切治療部作進一步觀察。（現代快報）

主治醫生向青天表示，馬某的頭部要縫10多針，至於傷勢最嚴重的大腿更要縫上30多針。向青天憶述，當時馬某的頭、腿部均有傷口，合計長達7厘米至8厘米，「整個人精神非常萎靡，可能是長時間沒有進食，有點休克，表情淡漠，跟他講話他也能搭上一兩句，沒有精氣神，比較虛脫。」

在廢墟中被困長達40小時後，馬某除了皮外傷，還有短暫性失憶。馬某妻子楊女士稱，除了不記得自己以前是在化工廠上班，馬某似乎亦遺忘以前一些不愉快的事情，「這兩天總讓我打電話給他媽，還讓他媽來看他，但我婆婆在七八年前就已經去世了」。

馬某的身體已無大礙。（現代快報）

對於馬某的情況，醫院深切治療部副主任嵇鵬認為，爆炸事故發生後，馬某在廢墟下狹小的空間內被長時間活埋，生存條件十分惡劣，「這可能是一種創傷應激狀態，也就是瞬間被嚇到了，還有可能就是神經受到了傷害，導致暫時性的部分失憶。」醫院方面已為馬某做腦部掃瞄，未發現有腦組織受損傷，推測只是功能性的暫時失憶，暫時忘記爆炸的具體情況和部分相對痛苦的記憶，但與其他腦部受傷的患者相比，仍有復原的可能。

（現代快報）