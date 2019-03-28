湖南岳陽醫院院長調任電視台長惹議　官方回應：他有中文專業文憑

湖南岳陽縣人民醫院院長喻新亞，近日獲調任為當地一電視台台長，引起不少網民質疑職業「跨度」太大，形同徹底轉行。 當地官方就此回應，稱喻新亞曾通過自學考試獲得中文專業文憑，符合交換崗位條件，屬於正常幹部交流。

岳陽縣人民醫院院長喻新亞調任岳陽縣廣播電視台黨組書記、台長，引起爭議。（網上圖片）

3月20日，湖南岳陽縣宣布一批幹部任免的決定。其中，岳陽縣人民醫院院長喻新亞被免去院長職務，任命為岳陽縣廣播電視台黨組書記、台長。

不少網民認為，醫院院長調任電視台長形同「徹底轉行」，質疑喻新亞是否有能力管理一間電視台。有人直言這是「外行管內行」，也有人諷刺「以後電視台再也看不見醫療事故醫患糾紛了嘛？」、「醫院是治病的，電視台確實病了，而且不輕。」

官方：經充分考慮、多方審核 屬正常幹部交流

面對質疑，岳陽縣委宣傳部副部長李月爭透過官媒《人民網》回應稱，這次幹部任免，嚴格參照中共中央印發的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》執行，經過縣委黨委的充分考慮、多方審核。

他指出，按照上級幹部交流的精神，行政單位的負責人工作一定年限後需要交流崗位，喻新亞在縣人民醫院擔任院長一職已有多年，曾通過自學考試獲得中文專業文憑，符合交換崗位條件，屬於正常幹部交流。

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