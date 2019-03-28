【空姐空少雲集】四川航空學校放「春假」　主題：去賞花．去戀愛

俊美空姐空少雲集的四川西南航空職業學院在周四（28日）發布通知，宣布自今年開始每年4月初都要放「春假」，今年的主題就是「去賞花．去戀愛」，假期後要交回形式包含但不限於旅遊日記、成長報告、手工製作、抖音短片等的作業，更會舉辦作業展覽。

據通知表示，為實現與國際教育接軌，更好體現辦學團體的職教理念，「培養學生接近自然、熱愛生活的情懷和態度，彰顯傳承善與美德、傳遞愛與快樂的教育精神」，經研究決定在放假時間總量不變的情況下，今年起推行放「春假」制度。

四川西南航空職業學院每年均會培育出大量出色的空姐空少。（視覺中國）

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第一年的「春假」由4月1日至4月6日，主題是「去賞花．去戀愛」。通知列明各單位要做好假前指導，引領師生員工渡過一個有意義的「春假」，須圍繞主題給予相對應的作業及社會實踐活動。

學校領導魏全斌接受內媒訪問時表示，設置「春假」的初衷是近幾年校方意識到情感教育的重要性，同時亦希望學生能走出學校，「我們學校的學生都非常年輕，青春，在這個時候要讓他們去感受大自然的生機勃勃、感受生命的蓬勃向上。」

學生們互相為同學補妝。（視覺中國）

魏全斌又指，以「去賞花．去戀愛」為主題，就是希望學生們能夠走出寢室、走出課堂、走出校園，多接觸大自然，去認識更多的人，交更多的朋友，「用心去感受到春天和愛情的美好。」事實上，不能回家或沒有旅遊計劃的學生，校方有準備成都周邊免費景點攻略，吃住都可以留在學校。

（中國青年網）

學生有話兒：