【有片．塞滿直腸】遼寧破案值2800萬走私案　女子當場痾5塊黃金

遼寧大連海關近日宣布偵破一宗特大黃金走私案，其是利用人體藏匿的方式走私黃金。經緝私部門查實，走私集團近一年間已先後走私超過100公斤的黃金出境，總值高達2800萬元（人民幣．下同）。 其中一個被捕女子在被海關檢查時，發現腹腔直腸內有金屬異物，最終當場排出5塊黃金，淨重約1.2公斤。

其中一名女子尹某被發現非常頻繁來回中韓之間，有重大走私嫌疑。（央視畫面）

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事緣大連港灣海關早前在為中韓班輪「飛龍號」的出入境旅客作風險排查時，發現其中一名女子尹某頻繁來回中韓之間，行李簡單，且在韓國亦沒有購物，僅短暫停留就直接回來，有重大走私嫌疑。海關打開尹某的行李查驗，只見有一小罐的潤滑油，以及有大量消炎藥和止痛藥。護照紀錄顯示，尹某幾乎是隨船不停往返。

尹某隨後主動向海關聲稱自己是從事海外代購，做法不尋常，加上海關在其洗漱包內發現有2小塊疑似金箔。根據以往經驗，海關分析認為尹某涉嫌走私，且是黃金走私。

大連海關緝私局隨後介入調查，安排尹某接受醫院電腦掃描檢查，發現其腹腔直腸內有金屬異物的陰影。結果尹某就在緝私人員的監護下，當場排出5塊金屬異物。緝私人員拆除外包裝，證實全都是黃金，淨重約1.2公斤。

海關人員繳獲的黃金。（微博）

原來尹某是專門受雇於走私集團的「水貨客」，長期往返中韓之間，用人體藏匿的方式走私黃金出境。緝私人員根據尹某交代和掌握的線索，成功將包括集團首腦許某在內等17人全部抓獲歸案。經查明，自2018年3月以來，許某、張某等人為牟取非法利益，先是籌集資金在國內購買黃金，融化製作成每塊重約250克的長方形金塊後，再僱用「水貨客」走私到韓國銷售牟利。至案發時，該走私團集團共計走私黃金19次，重量超過100公斤，總值高達2800萬元。

（央視）