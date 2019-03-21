【台版「門徒」】赴台查內鬼監督運毒　泰籍毒梟走私海洛英磚被捕

綜合台媒《聯合新聞》報道，台灣海巡署周三（20日）宣布破獲金三角走私毒品集團跨境來台設點運毒案，日前逮捕台籍高姓男子及泰國人SREENACK兩名疑犯，查獲76塊（總重約29公斤）高純度海洛英磚，估計市價超過1.5億元新台幣（約合港3900萬幣）。 據台灣海巡署介紹， SREENACK是泰北人，疑似是泰國現役軍人，他在金三角販毒集團內部的層級不低。

海巡署破獲金三角毒品成員來台設點販毒，圖為被抄獲的毒品及現金。（聯合新聞）

報道稱，金三角國際毒梟此前走私毒品來台屢被查獲，販毒集團懷疑台灣有「內鬼」從中破壞交易，於是派SREENACK來台設點布置並充當監貨角色。據海巡署介紹， SREENACK是泰北人，疑似是泰國現役軍人，他在金三角販毒集團內部的層級不低，但因早被國際刑警組織監控，去年十月持觀光簽證來台，一進入台灣就被鎖定。

海巡署及多個員警單位其後組成專案小組嚴密監控，掌握高姓男子與SREENACK藏身在新北市五股區一處公寓，上月底從泰國以輸入椰子水名義，將76塊純度高達九成的海洛英磚夾藏在貨櫃中走私來台，日前見時機成熟，趁兩名疑犯共同騎車外出運送毒品時攔查，逮捕兩人。

據悉，另一名被逮捕的台籍高姓男子原本在泰國及台灣從事貿易進出口生意，生意失敗積欠钜額債務，因此被販毒集團吸收，派回台灣負責接應毒品及運輸工作。

海巡署指出，高姓男子及SREENACK被逮後，知道牽涉重罪，因此到目前為止都三緘其口，但相信 SREENACK落網後對金三角販毒集團是嚴重打擊。專案小組也將進一步擴大調查，不排除與泰國警方合作。

（聯合新聞）