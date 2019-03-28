加拿大中國留學生綁架案細節披露　獲救時手腳受傷　四名疑犯在逃

中國22歲留學生陸萬震（Wanzhen Lu，譯音）早前在加拿大安大略省被人綁架，三日後獲釋，目前情況安全，但仍未有疑犯被捕。 當日發現陸萬震的當地居民指，陸萬震手腳都有傷痕。陸萬震亦表示自己曾經被綁匪扣上手銬。

當地警方封鎖格雷文赫斯特鎮附近的公路、陸萬震被發現的地點搜證。（片段截圖）

陸萬震在馬克姆市的一個地下停車場被人擄走，3日後在在格雷文赫斯特地區（Gravenhurst）被尋回。不願透露姓名的居民指，當日晚上九時許，他正在遛狗，突然聽到有呼救聲，當中提到被綁架，於是這名居民回到屋內拿起電筒，結果在附近發現了陸萬震，並將他帶回屋內。

陸萬震當時身穿一件黑色衞衣，與被綁時的衣着相同，但沒有戴眼鏡，衞衣上還粘有膠帶，手腕、膝蓋都有傷痕。發現陸萬震的居民形容陸萬震當時很震驚，不知自己身在何處，只是知道自己被人強行帶上一輛車，對方曾經用手銬扣起陸萬震。該居民給了陸萬震要了一杯水後，當地警察就來到並將陸萬震送去醫院檢查。

加拿大警方早前公佈3名疑犯的照片，聲稱他們與一名輕型貨車司機涉案。

未有疑犯被捕 警方指破案只是時間問題

警方認為，陸萬振是被綁匪丟在格雷文赫斯特鎮郊外的路邊，距離被綁走的事發地點150多公里。警方目前已封鎖了附近一千米長的路段以尋找線索如輪胎的痕跡等。警方說，冰雪可能會保存一些證據，有助於偵查工作。

該案的四名嫌疑人仍然在逃，身份和作案動機尚不明。但警方發言人表示越來越接近知道綁匪的身份，破案只是時間問題。

另外陸萬震被證實是約克維爾大學工商管理系的本科生，大學發言人表示案發後全校師生都十分擔憂，知道陸萬振安全之後如釋重負。

（澎湃新聞／加拿大電視公司新聞網）