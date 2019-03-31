騙徒冒充中國駐美使館　留學生和學者均中招涉逾4千萬美元

冒充官方機構是電話詐騙常見手段之一。美國政府的調查記錄顯示，從2017年12月到2019年2月，所接到冒充中國駐美大使館或者領事館的電話詐騙投訴超過350宗，涉案金額超過4000萬美元（約3.1億港元），受害者以亞裔人士為主，當中又以中國學生和訪問學者居多。

從2017年12月到2019年2月，IC3接到冒充中國駐美大使館或者領事館的電話詐騙投訴超過350宗。（視覺中國）

美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（IC3）28日宣布，從2017年12月到2019年2月共接到超過350宗詐騙投訴，受害者表示接到說漢語的人打來的電話或發來的短信，聲稱是中國大使館或者領事館的官員，或者是一家物流公司的代表，理由是有一個包裹放在中國大使館，讓接電話的人前往領取。而電話顯示的，往往是中國使館或領事館的正確號碼。

有受害者被騙徒告知，「有關方面」發現一個可疑的文件或者包裹，當中有其護照或信用卡等文件；亦有人被告知，有疑犯在中國的機場被逮捕，身上發現屬於他的護照或信用卡。騙徒之後會說，案件正在調查中，為協助中國執法機關偵破此案，受害人必須與一位調查人員講話。

要求受害者向「指定賬戶」匯款

之後，電話就會轉接給一名「調查人員」，後者告訴受害者必須向中國或香港的指定賬戶匯款，以化解糾紛，而且必須用信用卡或虛擬貨幣付款。受害者若果不配合，就可能被驅逐或喪失信用，甚至可能入獄。

如果受害者沒有錢付款，就會被告知要申請貸款，而且每天都要上網查看，直到款項支付完畢。受害者還被要求保密，不要告訴家人和朋友。騙徒此時也會打電話給受害者的家人，稱他們的親屬被綁架，要求支付贖金。為增加真實性，騙徒甚至提供有受害人照片、護照號碼或銀行賬戶等信息的文件副本，還會鼓勵受害者核實由他們提供的中國執法機構的電話號碼，然後再與「調查人員」講話。

IC3說，這350宗投訴總共涉及金額超過4000萬美元（約3.1億港元）。受害人以亞洲人為主，很多是來自中國的學生或者大學的訪問學者。