「求愛不遂被反殺案」當事家庭團聚　發公開信稱日後謝絕採訪

去年7月，河北保定淶源縣發生一起命案，男子王磊表白遭拒後仍持續騷擾甚至侵犯女大學生曉菲，最終他持兇器闖進曉菲家中時，被曉菲及其父母王新元夫婦、趙印芝殺死。王新元夫婦、趙印芝隨即被警方逮捕。此案經媒體報道後，引起社會廣泛關注。 今年3月3日，河北檢察機關最終決定對王新元、趙印芝不起訴。 王新元、趙印芝夫婦獲釋後，王家發布了一封公開信，表示感謝社會關心，但不想再接受采訪。

王新元夫婦或申請國家賠償

3月3日，河北保定市檢察院宣布，經嚴格依法審查，認定王新元、趙印芝的行為屬於正當防衛，決定對二人不起訴。此前，淶源縣公安局認定當事女大學生行為屬於正當防衛，終止偵查，解除取保候審。

3日11時，王新元走出看守所，這是時隔8個月後王新元、趙印芝和女兒、兒子再次團聚，一家人相擁而泣。

王新元、趙印芝的辯護律師殷清利表示，對該不起訴結果滿意，但根據王新元夫婦此前的意見，二人或申請國家賠償，接下來將進一步協商溝通相關事宜。

王新元走出看守所。（網絡圖片）

此外，王家之子王歡還代表全家人發布了一封《致社會各界親人們的一封公開信》，對社會各界的關心表示感謝。

當事家庭表示，過去的已經過去，未來的路還需要自己走，堅信一定能走的很好，「我們期盼，自今天開始，隨著升起的朝陽，一切都是新的開始，我們一家人能夠永遠團團圓圓、平平安安、平平靜靜的生活！」

《公開信》最後特別聲明，他們家庭不再接受任何形式的採訪，並懇請理解和諒解。

死者王磊家大門緊鎖。（網絡圖片）

檢方發布《通報》當日，媒體還走訪了死者王磊家鄉所在地，位於黑龍江省哈爾濱市的一個村子。當地村民們聽說王磊「出事了」都覺得十分震驚。

目前死者王磊的家院門、房門緊鎖。「估計是王磊父母在家裡觸景生情，夫妻二人暫時搬走了，具體位址沒跟任何人說。」一位村民說。

當地村民稱，該村一共有14個自然屯，王磊的父親就是其中一個屯的屯長，已在任上工作了四五年。案發以後，王磊的父親辭掉了屯長的工作。

（澎湃新聞、上游新聞）