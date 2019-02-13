柯文哲指「統獨是假議題」　談台灣定位：國是中華民國，家是台灣

撰文：姜庚宇
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台北市長柯文哲今天（13日）出席2019投資台北產業論壇，對談環節被問到台灣定位時，他表示「統獨是假議題」，認為只要從「國家」兩字下手就好：「國是中華民國，家就是台灣」。
此外，台灣三立電視日前在節目中質疑柯文哲夫婦財產來源不明，柯文哲夫人陳佩琪將電視台告上法庭，並於今天開庭出席。柯文哲對此慨歎，妻子很辛苦，自己卻忙於公事，未盡丈夫責任。
柯文哲出席對談指出，台灣未來定位只要從「國家」兩個字就可解決：「國就是中華民國，家就是台灣」。（中央社）
柯文哲今天出席論壇並參與對談環節，對談者財訊雙周刊社長謝金河問及訪美行程和對兩岸局勢看法，並請柯文哲「發表未來治理中華民國的感想」。
柯文哲指出，統獨是假議題，他認為「美國不會允許台灣獨立或統一」。至於台灣未來定位，則只要從「國家」兩個字就可解決：「國就是中華民國，家就是台灣」。
柯文哲夫人陳佩琪狀告三立電視台一案今天開庭審理，陳佩琪出席庭審時一度哽咽。（聯合報）
遭質疑財產來源 妻怒告電視台
另一邊廂，台灣三立電視日前在節目中質疑柯文哲夫婦財產來源不明，柯文哲夫人陳佩琪將電視台告上法庭，今天（13日）開庭出席，哽咽痛訴「潑糞水還要我自己洗乾淨」。柯文哲在出席論壇前對此受訪說，妻子太辛苦了，「老實講我是不負責任的先生」。
陳佩琪指控三立電視「54新觀點」節目刻意扭曲她與丈夫柯文哲的財產申報，發函要求登報道歉但未獲回應，於是提起民事訴訟，要求三立電視、節目主持人陳斐娟和來賓曾勁元連帶賠償500萬元新台幣（折合127萬港元），並在三立官網刊登道歉啟事3個月；該案將於3月6日宣判。
柯文哲指出，自己整天在外工作，家事都是陳佩琪在處理；關於財產的問題，「她會認為錢都是她在賺、在處理的，當然聽了就不高興」。
（綜合報道）