柯文哲指「統獨是假議題」　談台灣定位：國是中華民國，家是台灣

台北市長柯文哲今天（13日）出席2019投資台北產業論壇，對談環節被問到台灣定位時，他表示「統獨是假議題」，認為只要從「國家」兩字下手就好：「國是中華民國，家就是台灣」。 此外，台灣三立電視日前在節目中質疑柯文哲夫婦財產來源不明，柯文哲夫人陳佩琪將電視台告上法庭，並於今天開庭出席。柯文哲對此慨歎，妻子很辛苦，自己卻忙於公事，未盡丈夫責任。

柯文哲出席對談指出，台灣未來定位只要從「國家」兩個字就可解決：「國就是中華民國，家就是台灣」。（中央社）

柯文哲今天出席論壇並參與對談環節，對談者財訊雙周刊社長謝金河問及訪美行程和對兩岸局勢看法，並請柯文哲「發表未來治理中華民國的感想」。

柯文哲指出，統獨是假議題，他認為「美國不會允許台灣獨立或統一」。至於台灣未來定位，則只要從「國家」兩個字就可解決：「國就是中華民國，家就是台灣」。