湖南女未參加同事結婚聚會被即時開除　經理：不講規矩就不用上班

日前，湖南長沙一名女子，因為有事不能參加同事的結婚聚會，竟被公司即時開除。公司負責人更直指，到一個地方要講一個地方的規矩，「不去參加聚會就不用上班」。

事主陽陽被公司即時開除。（網上圖片）

事主陽陽（化名）是湖南饞饞享食品有限公司的一名電商助理。3月30日下午，公司的小組長突然在微信群發出消息，稱一名田姓同事當日領結婚證，公司負責人「熊經理」要求所有員工必須下午6時前去聚餐慶祝，並且要「意思一下」，暗示向該同事付點錢當成賀禮。

當日是星期六，陽陽有事坐車回老家，無法出席聚會，但她立即向結婚同事轉帳兩百元。然而，熊經理似乎覺得陽陽有問題，吩咐下屬叫她以後不用上班。

陽陽一開始以為開玩笑，4月1日按往常一樣回公司打卡上班。然而，熊經理卻對她說，到一個地方要講一個地方的規矩，「我作為公司的所有者，我已經講的很清楚了，誰不來，誰禮拜一就不要來上班了，因為我們是一個團體。」這令陽陽十分不解，決定找傳媒協助討回公道。

律師：不符合法定解職理由 當事人可要求賠償

陽陽之後和記者一同到公司理論，但公司員工卻表示，不會對事情作任何回應。同時，陽陽任職該公司近7個月，卻沒有簽署任何勞動合約，公司有違《勞動權益保障法》之虞。

對此，有律師分析認為，不參加聚會並不符合《勞動合同法》中法定解除勞動合約的理由，當事人可以要求賠償；同時，如果沒有簽署勞動合約一事屬實，陽陽更可以追討6個月的雙倍公資和社保。