河南幼兒園老師於八寶粥投放亞硝酸鹽　致23名幼兒嘔吐暈厥

近日，河南焦作市一家幼兒園多名幼兒在就餐後發生嘔吐、暈厥等情況。4月1日（周一），根據焦作市解放區區委相關部門的消息，該幼兒園一名教師在八寶粥中投入亞硝酸鹽，引致23名幼兒「亞硝酸鹽中毒」。 目前，涉案教師已被警方刑事拘留。

幼兒園一名老師在八寶粥中投放亞硝酸鹽，導致多名幼兒服食後需在醫院接受治療。（《新京報》）

涉事幼兒園為解放區萌萌幼兒園。李先生表示，3月27日（上周三）上午10點左右，他接到了幼兒園老師的電話，稱孩子在進食後出現嘔吐、暈厥的情況。當他趕到現場時，發現孩子處於暈厥狀態，褲子上全是嘔吐物，「除了我家小孩，還有另外三四個小孩也在吐，臉色發白」。

李先生​​隨後帶孩子到醫院就醫，他稱到達醫院後，不斷有該幼兒園的其他小孩被送到醫院洗胃、吊鹽水。另外一名幼兒家長胡先生表示，他的孩子住院幾天後情況好轉，出院簽字時他看到孩子被診斷為「亞硝酸鹽中毒」。

「中招」的幼兒均來自該幼兒園中班。家長們稱，當日幼兒園三個班級都吃八寶粥，「大班、小班吃的八寶粥都是甜的，問起中班的小孩來，都說是鹹的」。

內媒《新京報》從解放區區委相關部門了解到，當日幼兒園發現疑似食物中毒的情況後，就有人向公安機關報案，經調查後發現這是一宗人為的投毒案件。調查指當日幼兒園一名老師在中班的八寶粥中投放了亞硝酸鹽，目前投毒的教師已被公安機關刑事拘留。23名幼兒被送醫救治後，大多數經過身體檢查已出院。

亞硝酸鹽的外觀及味道與食鹽相似，並在工業、建築業中廣為使用。（網絡圖片）

服食3克亞硝酸鹽可導致死亡

根據資料，亞硝酸鹽的外觀及味道都與食鹽相似，並在工業、建築業中廣為使用，在肉類製品中也允許作為發色劑限量使用。由亞硝酸鹽引起食物中毒的機率較高，服食0.3至0.5克的亞硝酸鹽即可引起中毒，服食3克可導致死亡。

（《新京報》）