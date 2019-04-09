【佔中九子案】外交部：判決是中國內部事務　中央支持依法懲治

佔中九子案今日（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成，有關判決引起國際社會及傳媒關注。 9日，外交部發言人陸慷主持例行發布會，有記者就香港佔中案宣判一事提問，陸慷表示，香港特區作出的這個判決是中國內部事務，他又說，中央政府堅定地支持香港特別行政區依法懲治非法佔中的主要組織者和策劃者。

此前，前港督彭定康、國際特赦組織香港分會、美國駐香港及澳門總領事發言人等均曾對此案發聲。

陸慷指出，嚴格地講，在中國香港特區作出的這個判決，嚴格意義上還是中國內部事務；既然國際上有個別人對此發表評論，我在此願意闡述中國政府的正式立場。

他說，我們注意到這個案件已經作出了判決，大家也都看到，當年持續了79天的非法佔中嚴重地衝擊了香港特別行政區法治，對香港的繁榮、穩定，對香港特區公眾的正常生活秩序都帶來了嚴重的損害。他說，這樣的情況發生在任何其他國家和地區，政府作出維護秩序、維護公共正常生活秩序的決定，應當是無可非議的。

他表示，中央政府堅定地支持香港特別行政區依法懲治非法「佔中」的主要組織者和策劃者。他說，把這個片面地理解為是對香港特區的社會自由造成了損害是毫無道理、毫無根據的；只要看看在其他國家發生的情況，就可以得出一個公正的、不帶偏見的結論。