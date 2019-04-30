市長挺台反「一中」遭報復？　捷克布拉格樂團赴陸演出遭取消

捷克布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）自去年上任以來，有一連串挺台、反「一中」等言論和行為，外界猜測將引發中方不滿。 捷克官員近日證實，中國對賀吉普不滿，決定取消布拉格愛樂樂團（Prague Philharmonia，PKF）的赴陸演出計劃。賀吉普則指，會尋求將演出改至其他地方進行，並暗示演出或有機會轉往台灣。

捷克布拉格愛樂樂團。（網上圖片）

賀吉普（Zdenek Hrib）去年11月上任以來，提出反對該市與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」；在市政廳懸掛西藏流亡政府的雪山獅子旗；透露放棄中國捐贈的熊貓，宣稱「人權比熊貓重要」；訪問台灣並與總統蔡英文等政要會面，期間透露過去舉辦會議時，曾拒絕中國驅離台灣外交官員的要求等。

捷克文化部長史坦尼克（Antonin Stanek）周日（28日）在北京與中國文化和旅遊部部長雒樹剛會晤後證實，由於賀吉普的言論，布拉格愛樂樂團在中國大陸巡迴演出的計劃將無法進行，除非團方對賀吉普發表批評。他表示，這是一場艱難的外交會議，「因為要向中國解釋，布拉格愛樂並非布拉格市立樂團，而是由捷克文化部資助成立。」

布拉格愛樂樂團成立於1994年，原定9月和10月到中國演出14場。樂團主席Martin Klimpl表示，原本打算利用捷克與中國建交70周年的機會，向中國聽眾呈現捷克作曲家的作品，演出取消令團方感到驚訝。他還說，無法接受有政治立場前提的文化交流，「若未來在中國的演出許可取決於布拉格市長對中國的態度，我們必須斷然拒絕」。

布拉格市長賀吉普（左1）在台灣駐捷克代表汪忠一（左2）陪同下，參觀布拉格市府舉行的台灣建築家謝英俊作品展。（中央社）

賀吉普：尋求到其他地方表演

賀吉普則在Twitter發帖指出，他要感謝樂團成員「拒絕中國」，因為其他布拉格藝術團體亦會面臨相同要求。他會尋求將原先在中國大陸的表演改到其他地方，包括布拉格夥伴城市。他還稱，會利用近期訪問台灣建立的管道聯繫，暗示演出或有機會轉往台灣。

捷克外長Tomas Petricek則說，「若因政治立場不同，使得藝文團體受到波及，這是很不幸的事。」他認為，即便藝術表演者有不同觀點，亦不應受到任何懲罰。

台灣外交部今天（30日）發布聲明稱，賀吉普已公開表達「將持續抗拒中國施壓」，並研究安排樂團轉赴台灣等地演出。外交部對賀吉普「發揮道德勇氣，堅拒中方政治干預」的做法表達支持與敬佩，已就該案與布拉格市府保持聯繫，重申國際音樂及文化交流不受政治因素干擾的嚴正立場，並歡迎布拉格愛樂樂團有機會來台演出，台方樂願積極協助促成。

（中央社／風傳媒）