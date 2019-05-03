王全璋移送山東臨沂監獄服刑　獄方稱設施改造暫停家屬會見

內地維權律師王全璋，今年初裁定顛覆國家政權罪成，被判有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。 王全璋家人在周五（3日）接獲通知，王全璋已被移送至山東臨沂監獄服刑，但由於監獄會見室要「升級改造」，近期將暫停家屬會見。

王全璋被移送至山東臨沂監獄服刑。（網上圖片）

通知書同時附有一份文件，聲稱該監獄的會見室要「升級改造」，近期暫停會見，具體會見時間另行通知。（網上圖片）

據王全璋妻子李文足表示，王全璋姊姊接獲當局發出的通知書，內容稱王全璋已在周一（4月29日），被移送至臨沂監獄服刑。通知書同時附有一份文件，聲稱該監獄的會見室要「升級改造」，近期暫停會見，具體會見時間另行通知。

李文足隨後接受香港電台訪問，指丈夫被判刑至今代表律師都未能見面，具體狀況無從知曉，如今亦無法確認是否真的已被移送。李文足對於丈夫的健康及安全感到焦慮和擔憂，表明必須要親眼見到才能放心，並要求當局應將相關消息直接通知她。

李文足寫信給王全璋。（網上圖片）

李文足對於丈夫的健康及安全感到焦慮和擔憂。（網上圖片）

李文足又指，該通知書發出後，原則上當局必須一個月內安排與會見，否則就屬於侵犯王全璋及其家人的權益。李文足坦言，暫停會見或許與所謂的「升級改造」無關。李文足當天早上曾按通知書顯示的監獄電話號碼致電查詢，但都是接通後被立即掛斷，又或無人接聽。

（綜合報道）