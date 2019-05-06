【流浪地球】內地票房46.54億列中國影史第二　未超越《戰狼2》

國產科幻電影《流浪地球》2月5日大年初一上映，至5月6日在戲院正式下映，累計上映了90天，總票房達到46.54億元（人民幣，下同），僅次於56.83億元的《戰狼2》，位居中國影史票房第二位。 此外，《流浪地球》在4月30日已經登陸內地各大視頻網站，開啟付費觀看模式。Netflix目前也上架了該電影。

《流浪地球》票房數字定格在46.54億元人民幣。（貓眼電影）

據《貓眼電影》報道，《流浪地球》在2月22日宣布延長影片上映時間，從原定1個月延長到3個月，而當時它的票房就已經達到了40億元。​​​​此前曾有人預測影片最終票房能衝破50億元，但目前看來並沒能如願。

眼下正在上映的Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》的票房已經突破38億元，位列中國影史票房榜第三名。能否超越《流浪地球》，還需拭目以待。

《流浪地球》最終不敵《戰狼2》，位列中國影史第二，且仍有機會被《復仇者聯盟4》趕超。（貓眼電影）

據此前報道，《復仇者聯盟4》於上月24日內地上映，創下內地多項電影紀錄，包括單日最高午夜場票房、午夜場人次，外國電影最高單日票房，最快破5億、10億、20億，單日單片排映場次紀錄，單片佔單日票房比例紀錄，上映前預售票房等。

（綜合報道）