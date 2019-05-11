【中美貿易戰】談「極限施壓」　劉鶴：中國不怕，中華民族也不怕

中美貿易第11輪談判周五（10日）結束，雙方未有宣布達成協議。中國國務院副總理劉鶴在啟程回國之前接受央視新聞、新華社和鳳凰衞視等媒體採訪。 劉鶴在受訪時強調，中美在很多方面已經達成共識，但亦坦言雙方也有不一致的地方，而中方認為這些都是重大原則上的問題，因此絕不會讓步。 劉鶴其後更披露中美現存的三大分歧，分別是關稅是不是要取消、貿易採購問題以及文本的平衡性。

啟程回國前，劉鶴接受中國媒體採訪。（影片截圖）

中美現存三大分歧

針對關稅是否要取消，劉鶴稱，中美仍然在討論之中。中方認為，關稅是雙方貿易爭端的起點，如果要達成協議，那麼關稅必須全部取消。這是第一點，這個事不只是經濟問題，而且涉及到更多的問題。

而關於採購的問題，劉鶴表示，兩國元首在阿根廷共識，在阿根廷見面形成共識，當時形成一個對數字的初步的認同，那麼究竟數字數多少，現在雙方有不同看法，我們認為這個事是個很嚴肅的事，不能輕易改變。

至於文本的平衡性，劉鶴說，任何國家有自己的尊嚴，所以文本必須平衡，在這個問題上現在再做一些工作，總體上來說，大家雙方相向而行，但在一些關鍵的問題上，還有一些需要討論的地方。美方認為，中方好像過去在文本上承諾了一些事，怎麼現在變化了。但中方認為，雙方沒有成交之前，任何變化都是非常自然地，是整個過程中必然發生的事。所以他不認為中方後退了。

劉鶴5月10日與美國貿易代表萊特希澤等人展開第2日貿易談判。（路透社）

劉鶴：中美談判無破裂 未來繼續談

劉鶴又表示，中美談判沒有破裂，發生「小曲折」很正常，雙方同意將在北京再見面和繼續推動磋商，他亦對未來持審慎樂觀的態度。

而針對兩國在談判期間，美方對2000億美元中國輸美商品加徵的關稅從10%升至25%，劉鶴表示，中國反對單方加徵關稅，此舉既不利於中國也不利於美國，不利於世界，同時不利於雙邊解決經貿問題。而美國加徵關稅後，中國必須作出反制措施。

美方之前已批評中方「破壞貿易協議」，但中方則反擊指，美國給中國貼標籤，中國是「被承諾」。（資料圖片）

「中國不怕，中華民族也不怕」

談到貿易問題對中國經濟的影響時，劉鶴稱，從長周期和中長周期角度來看，中國非常樂觀；從近期的角度，從需求一側來看，中國國內市場巨大，有巨大的消費市場和投資市場；從整個供給體系來看，中國正在推動供給體系改革，產業、產品和企業的競爭力都在全面提升；從政策的角度和宏觀層面來看，貨幣政策和財政政策還有充分的空間，政策工具充足；從微觀來看，中國的企業家有信心。儘管會有一些壓力，但他相信中國經濟將保持平穩健康發展的良好態勢。

劉鶴表示，現階段中國要堅持住，「渡過黎明前的黑暗」，並希望得到各個方面的理解和支持。總括而言，中國並不是向後看，而是向前看，「為了中國人民的利益，為了美國人民的利益，也為了全世界人民的利益，我們會理性地對待，但是中國不怕，中華民族也不怕。」

（綜合報道）