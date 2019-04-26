江西「黑老大」出獄放爆竹慶祝　建涉黑組織再入獄

22日至23日，江西省貴溪市人民法院公開開庭審理楊某等16名被告人涉黑案。 楊某此前曾被判刑入獄，2012年出獄。出獄當日，迎接他的「小弟」甚至燃放煙花炮竹慶祝。楊某此後又組建了涉黑組織，不僅組織賭博，還涉嫌敲詐勒索、非法買賣槍支、非法採礦等，沒幾年又被逮捕入獄。

楊某等在法庭上受審。（網絡圖片）

法院經審理查明，2006年10月18日，被告人楊某為逞強好勝、爭霸一方，夥同他人持槍、砍刀等兇器在鷹潭市月湖區交通街某娛樂城門口砍殺黑惡勢力頭目江某榮（因犯組織、領導黑社會性質組織罪於2011年5月27日被判刑），致其重傷。楊某因此名聲大振。

之後，在饒州監獄服刑期間，楊某招攬了被告人汪某慶、施某堯等人。

2012年1月13日，楊某出獄，施某堯、張某甲（另案處理）、張某乙等人迎接楊某，楊某在雷溪鎮燃放煙花爆竹，宴請、拉攏有前科劣跡人員及社會閒散人員，宣布出獄。

此後，楊某組織施某堯等人多次實施了開設賭場等違法犯罪活動，逐步發展形成以被告人楊某為組織、領導者的黑社會性質組織。

該組織以暴力或在社會上的暴力名聲為依託，賭博、開設賭場，插手工程、欺壓群眾、有組織地實施開設賭場、非法買賣槍支、非法採礦、敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事、故意傷害、容留他人吸毒、聚眾鬥毆等違法犯罪活動，造成惡劣的社會影響，嚴重破壞了經濟、社會、生活秩序。

因該案被告人數眾多，案情複雜，案件將擇期宣判。

（中新網）