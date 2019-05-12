王全璋寄家書「反思錯誤」　李文足稱難以置信：像入黨校進修4年

於2015年「709大抓捕」中被捕、後於今年1月獲刑4年半的維權律師王全璋，其妻李文足近日公開一封他首次自監獄寄來的家書。信中提到，自己在羈押期間一直反思錯誤，覺得深感內疚。 對此，李文足表示「難以置信」，又稱信中內容令她感覺王全璋像進入黨校進修4年一樣。

王全璋在信中表示，自己一直反思錯誤，深感內疚。（Twitter）

王全璋在信中表示，自己在4月29日被轉押到山東臨沂監獄，與看守所相比，監獄的環境更舒適，也有了相對自由的活動空間，監區的領導和管教對他也很關心。

王全璋稱，在羈押期間「一直反思，反思自己所犯的一些錯誤，由於我的誤判，我對歷史和政治的無知，失去一系列機會，給親人帶來巨大的困擾和傷痛，我深感內疚」，並希望家人「原諒我這一生的放縱不羈」。同時表示，監獄的會見室近期正在裝修，要求李文足這兩個月不要過來，探視時也不要帶孩子來，「慢慢地給他解釋，以免給他陰影」。

李文足在回信中表示，書中內容「越看越疏遠」、「好像你變成了隔壁老王」，反問「你不想我和孩子嗎？」她又稱，王全璋好像不是被失蹤、被酷刑，與外界隔絕了4年，「倒像是去黨校進修了4年」。

李文足在信中最後強調，必須去見王全璋；「我也不聽你指揮了！我必須去見你，而且要見到你......我不親眼看見你，絕不罷休！」