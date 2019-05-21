廣州公立中小學首設「港澳子弟班」　9月開班普通話教學為主

為配合粵港澳大灣區發展，廣州市越秀區2間公立學校，包括廣州市培正中學和越秀區朝天小學，開設港澳子弟班，並面向全市招生，不局限於越秀區。據悉，這是內地首個公辦性質的「港澳子弟班」。 若招生工作進展順利，「港澳子弟班」預計將在今年9月開班。

廣州市越秀區兩所公辦學校開設「港澳子弟班」，並面向全市招生。（網絡圖片）

日前出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，加強基礎教育交流合作，鼓勵粵港澳三地中小學校結為「姊妹學校」，在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班並提供寄宿服務。

「港澳子弟班」如何招生？

據介紹，廣州市培正中學七年級（注：香港稱中一）和越秀區朝天小學一年級將各開設一個「港澳子弟班」，招生規模均為35人以內，招生對象為在廣州創業或工作的《港澳居民居住證》持有人的港澳籍適齡子女。其中，朝天小學「港澳子弟班」一年級新生主要招收在廣州創業或工作的港澳籍人士的港澳籍適齡子女。

適齡子女是指當年8月31日前（含8月31日）年滿6周歲（即2012年9月1日至2013年8月31日出生）、尚未入學的兒童。

申請人為該適齡兒童的父或母一方。申請人及其港澳籍適齡子女均須持有《港澳居民居住證》，且申請人在廣州市內有合法穩定住所，同時申請人或其配偶在廣州市內有合法穩定工作。

而根據積分入學計算辦法，越秀區教育局和學校將根據申請者積分從高到低排序，安排義務教育階段培正中學和朝天小學「港澳子弟班」的起始年級學位。其中，申請人是廣州市認定高層次人才、有突出貢獻類人員或越秀區認定高端人才屬於加分選項。

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普通話為主要教學語言 粵語和英語為輔

據廣州市越秀區教育局政策法規與發展規劃科科長陳翹介紹，「港澳子弟班」學生進行獨立編班，在部分課程、綜合實踐、課外活動等方面會增進港澳籍學生與本地學生的融合交流。「港澳子弟班」實行雙班主任制，並配備懂粵語的中青年骨幹教師擔任導師。

同時，在執行國家課程的基礎上，由試點學校逐步開設兼顧粵港澳特色的相關課程，如繁體字讀寫、嶺南特色課程、國學課程、國際理解課程以及STEAM等綜合科學、綜合人文課程。順應香港「兩文三語」的教學現狀，在以普通話為主要教學語言的同時，部分科目和活動適當使用粵語教學，同時聘請優秀外教輔助英語教學。

廣州越秀區朝天小學是廣東省內歷史悠久的公立小學。（網絡圖片）

試點學校為百年名校

據介紹，廣州市培正中學前身為創立於1889年的培正學校，上世紀三十年代開始，培正中學在香港和澳門建立分校；廣州市越秀區朝天小學前身是創辦於清同治三年（1864年）的廣州同文館，該小學與新西蘭奧克蘭歐杯小學和京穗港（北京市延慶二小、花都區圓玄小學、香港陳呂頌德小學、香港石圍角小學聯盟）四校分別締結「姊妹學校」。

（中新社）