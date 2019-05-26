【有片】中美貿易戰掀女主播論戰　雙方約定周四連線直播辯論

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中美貿易戰掀起兩國女主播隔空論戰，中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣上周三（22日）以《中國不會接受不平等協議》為主題，駁斥美國霍士財經網（Fox Business Network, FBN）女主播Trish Regan宣揚對華「經濟戰」的言論，Trish很快又在節目中用11分鐘來回擊劉欣。

事件持續延燒，Trish 23日在Twitter發文下戰書，意圖當面辯論，要求劉欣提出時間和地點。雙方最終約定在美東時間周三（29日）晚間8時（香港時間周四早晨8時）衛星連線辯論。

中美女主播隔空交火。圖為霍士主播Trish Regan聲稱，中國的資訊戰「矛頭對準美國和我」。（電視截圖）

中國女主播劉欣22日回應霍士女主播Trish Regan有關貿易戰的言論後，隨即遭到Trish在節目中長達11分鐘的回擊。Trish上周四（23日）又在Twitter發文稱，「嘿，中國官媒，讓我們在貿易問題上進行一場真誠的辯論吧！你指控我情緒化、罔顧事實——錯！」她又要求劉欣提出時間和地點，意圖與之當面辯論。

劉欣上周五（24日）在Twitter發文指出，「我聽到了，很快會找你。但我不想玩任何扔泥巴的遊戲，若你準備這樣做」。她隨後再度發文「我了解到你周一無法赴約，請告訴我你下周何時有空。」「透過有意義的討論，嘗試更好地理解對方，這對我們很重要。我珍惜這個機會。」最終，Trish在Twitter上答覆劉欣，約定於美東時間周三（29日）晚8時（香港時間周四早晨8時）進行辯論。

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公開資料顯示，劉欣是CGTN《欣視點》欄目主持人，曾擔任央視駐聯合國歐洲總部記者。她畢業於南京大學外國語學院，能說法語及土耳其語，是首個全國大學生英語演講比賽冠軍，首位獲得國際英語演講比賽冠軍的中國人。

Trish則是霍士財經網主持人及撰稿人，畢業於哥倫比亞大學，曾在彭博社、美國財經新聞台CNBC工作。她還曾代表新罕布什爾州參加1994年美利堅小姐（Miss America Pageant）選美比賽。

據悉，中美女主播約定直播辯論將在霍士財經網播出，劉欣屆時將以嘉賓身份連線參與，吸引各方關注。截至周日（26日）下午5時，內地微博話題「#CGTN主播劉欣與FOX主播約辯#」帖文數量多達4549篇，閱讀量超過944萬次。

內地網民對此意見不一。有網民認為，這次直播辯論將是「中國藉辯論機會為自己正名的機會」，相信劉欣會打一場勝仗，還有不少人批評Trish發言時強調自己的性別，缺乏說服力。不過亦有聲音擔心無法觀看直播，「國內也直播好嗎？大家都想看！」「直播地址被封鎖了？打不開呀！」

網民熱議：

「FOX主播沒理時竟說『你欺負我，就因為我是女孩子……』真好，讓世界看笑話」

「劉欣英文太標準啦！」

「水平高低立見，但依舊想看劉欣主播辯論時的精彩發言！」

「強烈要求國內也可收看現場直播。」

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