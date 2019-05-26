【有片】中美貿易戰掀女主播論戰　雙方約定周四連線直播辯論

中美貿易戰掀起兩國女主播隔空論戰，中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣上周三（22日）以《中國不會接受不平等協議》為主題，駁斥美國霍士財經網（Fox Business Network, FBN）女主播Trish Regan宣揚對華「經濟戰」的言論，Trish很快又在節目中用11分鐘來回擊劉欣。 事件持續延燒，Trish 23日在Twitter發文下戰書，意圖當面辯論，要求劉欣提出時間和地點。雙方最終約定在美東時間周三（29日）晚間8時（香港時間周四早晨8時）衛星連線辯論。

中美女主播隔空交火。圖為霍士主播Trish Regan聲稱，中國的資訊戰「矛頭對準美國和我」。（電視截圖）

中國女主播劉欣22日回應霍士女主播Trish Regan有關貿易戰的言論後，隨即遭到Trish在節目中長達11分鐘的回擊。Trish上周四（23日）又在Twitter發文稱，「嘿，中國官媒，讓我們在貿易問題上進行一場真誠的辯論吧！你指控我情緒化、罔顧事實——錯！」她又要求劉欣提出時間和地點，意圖與之當面辯論。

劉欣上周五（24日）在Twitter發文指出，「我聽到了，很快會找你。但我不想玩任何扔泥巴的遊戲，若你準備這樣做」。她隨後再度發文「我了解到你周一無法赴約，請告訴我你下周何時有空。」「透過有意義的討論，嘗試更好地理解對方，這對我們很重要。我珍惜這個機會。」最終，Trish在Twitter上答覆劉欣，約定於美東時間周三（29日）晚8時（香港時間周四早晨8時）進行辯論。

Hi Trish @trish_regan, thx 4 ur DM. Personally, Wed. 8 p.m. ur time works. I’d be delighted to appear on ur set, but given the short notice, I’ll have to do it via satellite from our BJ studio. We’ll let our teams work out the logistics. If so, I’ll look forward to talking 2 u. — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年5月25日

公開資料顯示，劉欣是CGTN《欣視點》欄目主持人，曾擔任央視駐聯合國歐洲總部記者。她畢業於南京大學外國語學院，能說法語及土耳其語，是首個全國大學生英語演講比賽冠軍，首位獲得國際英語演講比賽冠軍的中國人。

Trish則是霍士財經網主持人及撰稿人，畢業於哥倫比亞大學，曾在彭博社、美國財經新聞台CNBC工作。她還曾代表新罕布什爾州參加1994年美利堅小姐（Miss America Pageant）選美比賽。

據悉，中美女主播約定直播辯論將在霍士財經網播出，劉欣屆時將以嘉賓身份連線參與，吸引各方關注。截至周日（26日）下午5時，內地微博話題「#CGTN主播劉欣與FOX主播約辯#」帖文數量多達4549篇，閱讀量超過944萬次。

內地網民對此意見不一。有網民認為，這次直播辯論將是「中國藉辯論機會為自己正名的機會」，相信劉欣會打一場勝仗，還有不少人批評Trish發言時強調自己的性別，缺乏說服力。不過亦有聲音擔心無法觀看直播，「國內也直播好嗎？大家都想看！」「直播地址被封鎖了？打不開呀！」

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