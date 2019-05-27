【大灣區】深圳副市長：境外高端緊缺人才將享受15%個稅減免優惠

深圳副市長王立新昨日（26日）出席論壇時表示，就境外人才引進政策方面，在粵港澳大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才將享受15%的個人所得稅減免優惠。

來粵港澳大灣區工作的短缺人才將享受15％的個稅減免優惠。（視覺中國）

王立新透露，對在深圳工作、包括港澳台人士在內的境外高端和緊缺人才，繳納的工資薪金個人所得稅超過應納稅所得額15%的部分，將由深圳市政府以財政補貼的形式返還。

他舉例道，一位年薪100萬的高端人才，原本將繳納45萬元（人民幣，下同）個人所得稅。而按深圳新政，45萬元中高於100萬元的15%（即15萬元）的部分，即30萬元，將全部由深圳市政府補貼給個人。

早在今年3月，財政部、國家稅務總局曾發布《關於粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知》，表示為支持粵港澳大灣區建設，明確廣東省、深圳市按內地與香港個人所得稅稅負差額，對在大灣區工作的境外（含港澳台）高端人才和緊缺人才給予補貼，該補貼免徵個人所得稅。

值得一提的是，此前相同政策已經在深圳前海先行先試多年。前海於2013年起實施境外高端人才和緊缺人才個人所得稅財政補貼政策，對在區內工作的境外高端和緊缺人才繳納的工資薪金個人所得稅超過應納稅所得額15%的部分，由深圳市政府以財政補貼的形式返還。