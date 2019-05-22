【大灣區】廣州兩校將設「港澳子弟班」　普通話為主要教學語言

內地媒體昨日（21日）報道，廣州市培正中學七年級及朝天小學一年級將各開設一個「港澳子弟班」，招生規模均為35人以內，招生對象為在廣州創業或工作、《港澳居民居住證》持有人的港澳籍適齡子女。 「港澳子弟班」預計將在今年9月開班，報道指普通話為「港澳子弟班」主要教學語言，但部分科目及活動將「適當使用粵語教學」。

根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》教育部分提及加強基礎教育交流合作，鼓勵粵港澳三地中小學校結為「姊妹學校」，在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班並提供寄宿服務。

中新網昨日報道，廣州市越秀區教育局政策法規與發展規劃科科長陳翹稱，今年起該區將試點，設立內地首個公辦「港澳子弟班」，為港澳籍適齡兒童在越秀區就讀提供義務教育公共服務。若招生工作進展順利，「港澳子弟班」預計將在今年9月開班。

報道指出，廣州市培正中學七年級和越秀區朝天小學一年級將各開設一個「港澳子弟班」，招生規模均為35人以內，招生對象為在廣州創業或工作、《港澳居民居住證》持有人的港澳籍適齡子女。

適齡子女是指當年8月31日或之前年滿6歲，即2012年9月1日至2013年8月31日出生、尚未入學的兒童。申請人及其港澳籍適齡子女均須持有《港澳居民居住證》，且申請人在廣州市內有合法穩定住所，同時申請人或其配偶在廣州市內有合法穩定工作。

陳翹向中新網表示，「港澳子弟班」學生進行獨立編班，在部分課程、綜合實踐、課外活動等方面會增進港澳籍學生與本地學生的融合交流。「港澳子弟班」實行雙班主任制，同時配備粵語教師。

相關試點學校逐步開設兼顧粵港澳特色的相關課程，如繁體字讀寫、國學課程、國際理解課程等。但陳翹同時指，普通話為「港澳子弟班」主要教學語言，但部分科目及活動適當使用粵語教學。