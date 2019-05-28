重慶漢當街殺妻稱其不忠　死者好友持照片反駁：兇手出軌還家暴

重慶一名男子昨晚（27日）持刀當街殺害妻子。男子聲稱妻子不忠，自己才會選擇行兇。 不過，死者的朋友反駁道，男子才是出軌的一方，而且證據確鑿，有照片為證。她又指，男子被發現出軌後不願離婚，曾多次家暴死者。

魯姓男子在重慶渝中區一條馬路上持刀狂刺其張姓妻子。（網上圖片）

事件發生於昨晚9時25分左右，涉事的33歲魯姓男子在重慶渝中區一條馬路上持刀狂刺其張姓妻子，造成對方重傷，送院搶救無效死亡。魯男隨後被警方拘捕。網傳影片顯示，魯男聲稱女方不忠，還用他的錢，自己才會選擇行兇。

不過，死者的好友林女士（化名）透過傳媒反駁道，魯男才是出軌的一方。她指，魯男「高調出軌」，月初曾在微信朋友圈上公開「秀恩愛」，發布他與另一名女子的合照，狀甚曖昧。

出軌後不願離婚 多次毆打女死者

林女士又指，張女發現魯男出軌後要求離婚，但魯男不肯，更多次毆打、威脅張女及其家人。她出示的張女受傷照片顯示，張女左眼包紮著傷口，雙眼紅腫，臉上有傷痕，還紋著兩個中文字，「魯男要求她將兒子的名字紋在臉上」，林女士說。

林女士還透露，魯男在婚後幾乎沒有工作過，一直是張女賺錢養他，殺人當天還從她手機裡面轉帳錢款。

另外，由於魯男行兇時身穿外賣平台「餓了麼」的衣服，令外界一度質疑他是平台外賣員。不過，「餓了麼」事後回應道，魯男並非旗下外賣員，其身穿服裝來源不明，非平台所提供。