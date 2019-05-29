【禽獸不如】吉林戒毒所官員多次強姦12歲女童　因姦成孕需引產

禽獸不如！吉林長春一名年逾60的戒毒所官員，在兩年多時間內多次猥褻並強姦未成年少女，導致對方懷孕，終需要引產。而在事發之初，被害少女年僅12歲。 這名官員此後被警方逮捕，並被法院判處有期徒刑11年。

長春市中級人民法院作出二審判決，決定撤銷一審刑事判決；判處付國華犯猥褻兒童罪，處有期徒刑4年6個月；犯強姦罪，判處有期徒刑7年，決定執行有期徒刑11年。（資料圖片）

男子名為付國華，現年62歲，此前任職長春市朝陽溝強制隔離戒毒所副調研員。2015年5月開始，付國華以金錢為誘餌，多次猥褻時年12歲的張姓女童。2016年8月至2017年6月，付國華又強迫張女多次發生性行為，最終使後者懷孕，需要到醫院引產。

付國華隨後被捕。2018年11月19日，一審法院判決付國華犯猥褻兒童罪，處刑1年6個月；犯強姦罪，處刑5年，決定執行有期徒刑6年。檢方則認為量刑畸輕，提出上訴。檢方稱，付國華利用被害人的年幼無知，多次實施強姦，造成未成年人懷孕的嚴重後果，加上其身為國家工作人員卻實施性侵未成年人犯罪，應予嚴懲，當以10年以上量刑。

2019年3月6日，長春市中級人民法院作出二審判決，決定撤銷一審刑事判決；判處付國華犯猥褻兒童罪，處有期徒刑4年6個月；犯強姦罪，判處有期徒刑7年，決定執行有期徒刑11年。

雖然二審刑期較一審重，但網民大多認為判囚11年還是過輕，甚至有人認為應該直接槍斃：