習近平表態反對大國沙文主義　謀建國際統一戰線？

中國國家主席習近平在最新一次外交活動中，再度明確表示反對大國沙文主義。 習近平是於5月28日在北京會見瓦努阿圖總理薩爾維（Charlot Salwai）作出這番表述的。

習近平說，中國主張國家不分大小、強弱、貧富，都是國際社會平等一員，反對大國沙文主義。他強調，中國將秉持正確義利觀和真實親誠理念同太平洋島國加強團結合作。

習近平特別指出，中國在島國沒有私利，不謀求所謂「勢力範圍」 。

瓦努阿圖作為太平洋島國，近來與中國靠近，引起澳洲和美國的警惕。澳媒曾有消息，中國欲在瓦努阿圖建立海軍基地。美軍則登島檢查中資投建的港口是否違規。與此同時，美媒亦指中國利用「債務陷阱」向瓦努阿圖等島國施加政治影響力，謀求在太平洋的勢力範圍。

不過，這些指責均受到中國的反駁，中國外交部曾稱相關消息是「fake news」。

習近平反對的大國沙文主義是指國際關係中較大的國家對待較小的國家所表現出的沙文主義傾向。

在早些時候的亞洲文明對話大會上，習近平亦表達類似願望。他稱不同文明，絕無高低優劣之分。

習近平當時說，認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的。

在中美全面對抗開啟的大背景下，習近平的舉動被指意在打造國際統一戰線，營造有利於北京的國際格局。

（多維新聞）