【財色兼收】川假暖男呃5女子過百萬　事跡見報後痴心女仍信謊言

經過五年時間，四川的裴女士才終於認清自己的「老闆男友」確實是個騙子。她發現那個每天打十多個電話給自己匯報工作的「暖男」，同時也對其他4個女人做著同樣的舉動。其中有一次，「老闆男友」的事跡遭報紙大篇幅報道，裴女士仍然選擇相信「老闆男友」的謊言。 這原本互相不認識的5名女子成為了「姊妹」，其中4人決定聯合報警起訴這名「暖男」，她們發現花在這名「暖男」身上的金額已多達一百多萬元（人民幣），還因此背上債務。

施男和其中一名受騙女子裴女士合照。（《紅星新聞》）

據內媒報道，四川巴中的施姓男子經營砂石廠，已經離婚，自2014年起透過微信「附近的人」功能認識5名當地女子。施男結識對方後每天都會發動「暖男」攻勢，向對方頻密發訊息和打電話聊天。其中一名受騙女子裴女士形容，「每天有10多個電話，給我說他在做甚麼」。

裴女士又指，自從與施男成為「戀人」後，施男隔兩天就來家中留宿，每天白天會向她發影片講自己在做甚麼，隨時「匯報」工作，到了晚上兩人還必須用視訊聊天，施男甚至會主動發送定位訊息。空閒時施男還到醫院幫忙照顧裴女士住院的父母。

即使這5名受騙女子曾多次發現施男出軌，仍繼續相信施男會改過。其中「中毒最深」的裴女士曾聽說一名受騙女子為了找施男，在他的砂石廠裏住了一周。裴女士更曾接到一名受騙女子的電話，對方詢問她「你是不是施男老婆」。即使事情逐漸敗露，施男仍得到裴女士的原諒，繼續同居生活。

2017年，當地報章曾大篇幅報道一則關於女子被騙的新聞，新聞主角正是施男，還附上他的照片。即便如此，在施男的花言巧語下，裴女士相信報道是虛假的，還繼續與施男來往。

2017年，當地報章曾大篇幅報道一則關於女子被騙的新聞，新聞主角正是施男。（《紅星新聞》）

借錢後失去蹤影 受害人始知受騙

施男不只騙取感情，還多次向受騙女子借錢。報道指這5名女子前後花在施男身上的金額合計至少超過100萬元，多人因此背上債務，遭到追債及法院起訴。施男借錢後往往便會失去蹤影，5名女子才發現自己人財兩失。

2018年7月，其中4名受騙女子決定報警，控訴施男詐騙財物，此案已被公安機關立案，施男被拘捕後取保候審，案件仍在調查中。

（《紅星新聞》）