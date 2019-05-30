河北拆除毛澤東像棄置草叢　村支書被勒令檢討

近日，河北阜平縣城南莊鎮花山村拆除了一座毛澤東雕像並將其棄置草叢，引起關注，有人指此舉對毛澤東「不敬」。此後，當地政府反應迅速，表示城南莊鎮黨委和花山村村黨支部書記在移除雕像中「思想認識不到位、具體工作不細緻」，分別給予黨內警告處分，責成作出深刻檢查。

花山村位於阜平縣城南莊鎮西4公里處。1948年，毛澤東率中共中央機關曾轉移到花山村開展工作。

據當地政府發布的情況，2017年11月，花山村擬在村口設立大理石材質的毛澤東雕像。此後，由於材質原因，毛澤東雕像模型出現褪色和部分損裂現象。根據設計製作單位意見，花山村支部決定將雕像模型先行移存。

5月3日，毛澤東雕像模型移存時，出於安全考慮，將其臨時靠放在一處房屋的山牆邊，準備將模型返廠，對設計方案進行修改完善。後因材質較輕，又遇大風，出現了雕像模型倒地的情況。5月23日，毛澤東雕像模型移送回設計製作單位。

毛澤東雕像放置期間，其照片在網上流出，引發爭議。此後，5月26日，河北阜平縣委回應稱，是毛澤東雕像出現褪色和裂痕，因此臨時停靠在山牆邊，遇大風倒地，已經移送返廠修改完善。

日前，阜平縣再度通報，因城南莊鎮黨委和花山村村黨支部書記在移除雕像中「思想認識不到位、具體工作不細緻」，分別給予黨內警告處分，責成作出深刻檢查。