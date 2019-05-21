專門下鄉帶低保戶住院　河北私家醫院涉套取國家醫保資金

河北張家口市尚義縣有醫院被揭發涉嫌套取國家醫保資金，派人專門到鄉郊地區，將各種接受國家供養的「五保戶」、「低保戶」等，以免費服務為由帶到醫院進行過度檢查及醫療。 更重要是，相關的收據、協議甚至死亡證明上，抬頭均並非實際執行的公立醫院「尚義縣中醫院」，卻是有騙保前科。私家醫院「尚義縣博康醫院」。 尚義縣社保局目前已介入調查。

醫院每天派人到鄉郊地區找人住院。（新京報）

涉事的「尚義縣中醫院」主要有門診部、住院部、康復部共三幢建築物。據《新京報》報道，暗訪記者走訪多間病房後，發現絕大多住院病人都是被院方主動派人接來，每天上午靜脈注射，下午中藥浸腳，其餘時間則可隨便聊天曬曬太陽，又或者出門散步購物。其中一名五保戶透露，「五保戶們吃、住、治療全免費，入院和出院都有救護車或者私家車免費接送，低保戶也能報銷大部分費用。」

其他的住院病人亦表示，他們的毛病多是呼吸費力、腰痛等老人家常見的身體問題，但少則住院五六天，多則有部分已住院超過半個月，但都不是自願住院，是被人強行帶來，「我在家好好的，就是有時候頭暈，不想來住院，也沒給他們打電話，他們自己上門找到我，硬要拉我來（住院）」、「沒什麼毛病，中醫院的車把我們拉來的，說來檢查檢查身體。」

無所事事的住院病人正在聚集閒聊。（新京報）

報道又提到，尚義縣中醫院到鄉郊地區帶人回來住院，在當地已是街知巷聞。記者探訪其中一條村的村民時，甫進門就被問「你們是幹啥的？我們不去住院。」有村民表示，經常在自稱是尚義縣中醫院的人駕車在村裏周圍走，找到有願意住院的五保戶、低保戶後，就會通知醫院派出救護車前來接送。

另一條村的村主任亦指，醫院經常未經同意偷偷摸摸帶五保戶去住院，「村裏有五保戶集中住的五保房，他們找到之後就勸五保戶去免費住院。其他人他們不問，就找五保戶。」村主任坦言，五保戶多是老弱病殘，又或智力有問題，「一聽說免費管你吃住，正好自己不想做飯了就跟着去了。」事實上，幾乎每個被醫院拜訪過的五保戶、低保戶，都會有一本宣傳小冊子或字條，附有聯絡電話，直接打電話就會有人前來接送，隨傳隨到。

村民指，直接打電話醫院就會有人前來接送，隨傳隨到。（新京報）

內媒記者其報致電了解，卻獲對方通知醫院正被調查，暫時不要人了。對方又稱，她並非護士，只是負責為醫院帶人住院五保戶，「我們有搬五保戶的任務了，完不成任務扣我們的績效，搬來五保戶能給獎金。」記者改向醫院急診科的護士了解，對方承認是社保局介入，「不是咱們醫院不接了，是社保局不讓接了。」記者追問到底是醫院哪一個部門負責，最終輾轉與市場部工作人員聯絡，並獲確認「每天都去搬五保戶，免費接送，不用費用，五保戶住院不用錢，貧困戶報銷90%。」

值得一提是，內媒記者發現收據上藥物用量往往會比實際用量多，且抬頭並非「尚義縣中醫院」，而是一間名為「尚義縣博康醫院」的私家醫院。報道引述知情人士指，尚義縣中醫院早在數年前已停業，公章、資料一直交由尚義縣醫院託管。尚義縣醫院傅院長亦證實尚義縣中醫院的醫生，都已分配尚義縣醫院各個科室。

住院病人幾乎都是受國家供養的五保戶、低保戶，且全都只是小毛病。（新京報）

對此縣衞健局辦公室的工作人員解釋，博康是與縣政府簽署協議後獲得中醫院項目，故一直在用「尚義縣中醫院」的名義，只是手續仍未辦理好。工作人員又指，博康是合資格申請醫保報銷的醫院。但內媒記者翻查資料後發現，博康早有騙保前科，國家醫保局在今年1月底曾通報8宗騙保案例，博康被指以以免費體檢、包吃住、車輛接送等誘導病人住院。

（新京報）