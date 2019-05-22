【數錢數到手抽筋】河北女用13萬個1蚊硬幣買車　車行職員數足3日

日前，河北滄州一名女子近日花了19萬元（人民幣，下同）買一輛新車，其中6萬元以轉帳方式付款，剩下的13萬元則使用硬幣支付，讓車行職員連續數錢數了三天，數到手抽筋、雙手發黑。

車行職員坐在地上數硬幣。（網絡圖片）

女顧客急買車 車行全員出動數銀仔

《梨視頻》發布的影片可見，車行十幾個員工席地而坐，一個一個數著一元硬幣，並將清點好的硬幣50元一卷，放進大紙箱中。好幾個員工的手掌心都因數錢數到變黑。

車行經理焦先生表示，女顧客於上周六（18日）用一輛SUV分三趟把硬幣送到店裡來。據悉，這名女顧客之前去過很多家汽車銷售店詢問能否收這些硬幣，也去過銀行詢問是否能將硬幣轉換成大面額現金或存起來。但由於銀行只開一個窗口，作業時間過長，且女顧客急著買車，因此這家車行便同意收下這些硬幣。

據焦先生介紹，車行從老闆到財務再到後勤，幾乎全員參與了清點硬幣。「總共16個人，數了將近3天，每天從8點半開始，中午倒班吃飯，一直數到晚上下班，每個人手都數得黑黢黢的。」經過清點後，這些硬幣總計13萬1492元。

車行職員數硬幣數到手發黑。（影片截圖）

車行遭疑炒作 經理：清者自清

事件曝光後引起網民熱議，有人提議當初可以通過稱重的方式計算，焦先生則解釋稱，一方面這些硬幣裡混雜了少許的遊戲幣、5毛硬幣和1毛硬幣，需要挑出來；另一方面，車行還需要把硬幣包裝好，方便隨後送去銀行。他表示，車行目前已經清點包裝完畢，將送到銀行去存起來。「去銀行存，銀行還是得單開窗口清點一遍，我們也只是幫客戶省了時間。」

也有網民質疑是否是車行自我炒作。焦先生表示，女顧客是做食品生意的，硬幣都是日常經營收到的，車行在接收硬幣前也經過考慮，出於服務客戶的想法才接收的。「現在做點好事就有人說炒作，清者自清吧。」

（梨視頻、北京青年報）