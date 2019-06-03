【華為被禁】內地學術界紛抗議　IEEE：解除華為員工編輯審稿限制

美國對華為的禁令蔓延至學術界。總部設於紐約的電機電子工程師學會（IEEE）上月30日承認，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人。 IEEE上述做法旋即引發內地學術界集體反彈，中國計算機學會（CCF）同日即宣布暫時中止與IEEE交流合作，中國科學技術協會10個屬會周日（2日）亦發表聲明批評IEEE相關做法；最高學府北京大學和清華大學，亦各自有學者宣布退出IEEE抗議。 及至周一（3日），IEEE對事件發表聲明，解除對華為員工編輯和審稿的限制，強調所有會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動。

IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers），即國際電氣與電子工程師協會，是當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織。（資料圖片）

IEEE在最新的聲明中指出，2019年5月16日，美國商務部對華為技術及其68家子公司實施了出口管制。之後，IEEE發布了合規性的聲明，並表示如果美國政府就出口管制條例在同行評審方面的應用做出進一步說明，IEEE會做出相應更新。

聲明續指，IEEE為此向美國商務部要求就出口管制條例在IEEE出版活動的適用性做出說明。目前，IEEE已收到相關說明。根據新的資訊，華為及其子公司的員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作。所有IEEE會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動，無論他們的僱主是誰。

聲明解釋道，IEEE此前限制性的做法完全是為保護其義工和會員，規避相關的法律風險，如今法律風險已解除。IEEE感謝來自世界各地的會員和義工向IEEE提出的問題和意見，同時亦感謝大家耐心等待其處理好「這一複雜的法律情況」。

因應IEEE清理華為審稿人，內地學術界紛紛表示強烈不滿，北京大學和清華大學亦各自有學者宣布退出IEEE抗議。中國計算機學會（CCF）也宣布暫時中止與IEEE交流合作。（視覺中國）

在IEEE禁止華為員工編輯、審稿的消息上周三（29日）傳出後，中國最高學府北大、清華就各有學者退會抗議。

IEEE上周四（30日）發表聲明證實事件，表示協會需要遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，對華為及其員工一些活動作出限制，但他們可以繼續正常保持IEEE個人及企業會員資格。

中國計算機學會30日發表聲明，宣布暫時中止與IEEE交流合作。中國科技部主管的《科技日報》周五（31日）就事件發表評論文章，指出受美國商務部工業和安全局（BIS）「出口管制」的機構清單中也有中國高校和企業，但IEEE唯獨對華為出台限制令，其重點打擊的目標顯露無疑。

不過有知情人士當時就指出，美國商務部命令出來後，各個協會的應急反應是暫停華為成員資格，等有關情況梳理清楚確保沒有問題，就陸續恢復華為的成員資格。

《中國青年報》同日則報道，IEEE TAB技術理事會理事、中國科學院自動化研究所教授王飛躍稱，現任IEEE主席兼首席執行官Jose MF Moura向IEEE理事和當選理事發送電子郵件，表示已指示外部法律顧問立即展開與美國商務部的對話，討論美國法規對出版物的同行評審的影響，並在必要時尋求許可，允許此類活動不受干擾地進行。

（綜合報道）