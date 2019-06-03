【華為被禁】中國計算機學會：鑑於IEEE已修正錯誤　將恢復合作

國際電氣與電子工程師協會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）上月底宣布禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，以遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務。及至周一（3日），IEEE宣布解除對華為員工編輯和審稿的限制。 同日（3日），一度宣布與ICCC暫停合作的中國計算機學會（CCF）發表聲明，表示鑑於IEEE已修正錯誤，將與之恢復交流合作。

IEEE宣布解除對華為員工編輯和審稿的限制。（IEEE網站）

中國計算機學會發表聲明宣布，鑑於IEEE已經修正其錯誤，學會對其傾聽同行的聲音並及時回歸到正確的學術軌道的行為表示肯定，希望它未來能夠切實堅持其倡導的使命——保持學術獨立，平等對待每一個學者和會員，為實現其願景而努力。

聲明指，鑑於IEEE ComSoc在審稿等活動中的歧視性措施業已消除，中國計算機學會將恢復對其相應會議和刊物的認可與推薦，同時恢復未來和IEEE及旗下的所有學會的正常交流與合作。

聲明強調，中國計算機學會現擁有包括華為員工在內的5萬5千多名付費會員，他們不但在中國學術界和產業界發揮著非常重要的作用，不少學者也活躍在包括IEEE在內的國際組織中。從2009年開始，中國計算機學會和IEEE計算機學會(CS)簽署合作協議，兩個學會成為姊妹學會，在聯合設獎、相互支持對方活動等方面進行深度合作。中國計算機學會願意和IEEE及旗下的所有學會繼續保持溝通和交流，相互支持，共同發展，為造福全人類的進步而努力。

IEEE一度禁華為員工參與編輯和審稿

早前報道，IEEE 宣布禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，惹來最高學府北大、清華各有學者退會抗議，中國計算機學會也在上月30日發表聲明，宣布暫時中止與IEEE交流合作。及至周一（3日），IEEE對事件發表聲明，解除對華為員工編輯和審稿的限制，強調所有會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動。