多部門發赴美安全提醒　華駐紐約總領館證實1名中國公民在美遇害

就在中國教育部、旅遊文化部、外交部接連發出中國公民赴美留學預警、旅遊警示後，中國駐紐約總領事館網站今天（4日）傍晚通報稱，近日，一名中國公民在美國遇害，駐紐約總領館特此提醒領區中國公民注意安全。

中國駐紐約總領館通報一名中國公民在美遇害消息。（網站截圖）

通報稱，駐紐約總領館自美馬塞諸塞州米德薩克斯地區檢察官辦公室和萊克星頓警察局獲悉，近日，一名中國公民遇害。總領館即要求當地執法部門全力偵破此案，儘快將兇手繩之以法。總領館同時聯繫遇害人家屬，協助善後事宜。

駐紐約總領館在此提醒領區中國公民關注當地安全形勢，規避安全風險，確保人身和財產安全。有關該遇害人士的進一步消息仍待警方調查中。

外交部發言人耿爽4日回應稱，發布安全提醒是形勢使然，這完全是一個負責任的政府應該做的事情。（資料圖片）

中方多個部門連日發布赴美提醒。文化和旅遊部今天（4日）下午在國新辦發布中國遊客赴美旅遊安全提醒，指近年來美國槍支暴力犯罪和社會治安事件頻繁發生，中國遊客的人身和財產安全也受到威脅和侵害。

同一天，外交部和中國駐美國使領館也提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識。而在前一天（3日），中國教育部也發出了赴美留學預警。

（綜合報道）