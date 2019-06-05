赴美簽證需上報社交平台帳號　台媒：微博微信罵美國言論大減

今年5月31日起，美國國務院以加强安全審查為由，要求絕大部分美國簽證申請人提交個人社交媒體帳號資訊。 台媒《聯合報》報道指，自新規定實行後，內地微博、微信上，罵美國的人突然大幅減少。

中國公安部提供「幫助」，教導網民如何註銷微信、QQ、微博等23個社交APP的帳號。（微博）

自5月31日起，大多數國家的人申請前往美國的非移民類簽證時，需要在網上填寫的「DS160」申請表上，多出一個詢問個人社交帳號的欄目。涉及的中國社交平台包括QQ空間、豆瓣、新浪微博、騰訊微博和優酷，但並不包括微信和抖音等其他在中國流行的社交平台。不過，美國國務院表示，這個名單之後可能會繼續增加。

《聯合報》報道指，新規定實行後，微博、微信上罵美國的人突然大幅減少，「小粉紅」和「五毛」大量失蹤。有網民稱，要感謝美國總統特朗普，「對於淨化國內網路具有重大意義！」

公安部發文教導注銷社交平台帳號

《香港01》記者發現，在「辦美簽需要提供社交賬號 」的相關微博中，雖然不少人就此提出不滿，但說法相對「溫和」，少見直接指罵，大多沒有用五毛常用的「美帝」稱呼美國。此外，亦有人大呼幸運，早在新規定實行前就已預約簽證面試。

同時有不少網民留言求問注銷社交帳號的方法。就此，連中國公安部也提供「幫助」，在新聞中心、治安管理局的官方微博「中國警方在線」中發表「手把手教你註銷不用的帳號」一文，教導網民如何註銷微信、QQ、微博等23個社交APP的帳號。引起不少網民直言「超實用，必須收藏起來！」「第一時間教我們怎麼註銷賬號，辛苦了！」但亦有網民強調「我們不去美國！」「感謝分享，但還是不去了。」