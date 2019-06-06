傳美擬售台108輛坦克　中國外交部：嚴重關切、堅決反對

據路透社引述消息指，美國已準備新一輪對台軍售，涉及108輛M1A2X主力坦克，以及其他大量反坦克武器及防空導彈，總值約26.51億美元，美方行政部門已就該項軍售案非正式知會國會。 中國外交部發言人耿爽周四（6日）舉行例行記者會，就上述軍售案指出，中方對美方有關動向表示嚴重關切，堅決反對美售台武器。

台灣向美國求售的是M1A2最新構型、進行過SEPV3性能改良提升，目前稱為M1A2X，連美軍都才剛剛服役。（Facebook）

耿爽指出，中方堅決反對美售台武器立場是一貫的、明確的，敦促美方充分認識售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」的有關規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

路透社周四（6日）報道指，今次對台軍售案佔最多的是由通用動力公司製造的108輛M1A2X艾布蘭（Abrams）主力坦克，價值約20億美元。至於反坦克武器則有409枚FGM-148標槍（Javelin）導彈、1240枚BGM-71拖式（Tow）反坦克導彈，以及250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈。

消息傳出後，台灣國防部回應指今次對台軍售案，部方已發出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前正按照相關程序執行，進度正常。有知情人士就透露，其中250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈，預計將會是首批送達的軍備，可望在年底抵台。

台灣總統蔡英文則在出席活動期間受訪表示，有關軍售案是新聞報道，等有進一步更確切消息再向大家說明報告。但她強調，台灣會持續強化自衛的能力，亦會「持續作為區域和平穩定的貢獻者」，相信經過這段時間努力，國際間對台灣的重視及支持都持續增強。

（綜合報道）