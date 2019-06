台灣美國事務委員會揭牌　蔡英文：雙方關係新里程碑

台灣日前推動涉美事務機構「北美事務協調委員會」改名,新名稱「台灣美國事務委員會」今天(6日)正式揭牌,台灣總統蔡英文、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑(Brent Christensen)等人出席典禮。 蔡英文致詞表示,很高興與大家一起見證揭牌典禮,在美國《台灣關係法》立法40周年之際,透過雙方累積互信、默契,並以實際行動為台美關係創下新的里程碑。

北美事務協調委員會正式更名為台灣美國事務委員會, 6日舉行更名揭牌典禮。(中央社)

台灣外交部5月25日在新聞稿中表示,為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵,台灣外交部經與美方充分協調溝通,決定將北美事務協調委員會(Coordination Council for North American Affairs, CCNAA)更名為台灣美國事務委員會(Taiwan Council for US Affairs, TCUSA)。

經過不到2周的時間,台灣美國事務委員會揭牌典禮今天舉行。蔡英文致詞表示,回顧40年前,美國在1979年成立美國在台協會(AIT)處理對台事務;而同一年,台灣也設立北美事務協調委員會。

台灣美國事務委員會揭牌,蔡英文出席活動並致詞。(中央社) 傳美擬售台M1A2坦克 蔡:會進一步說明 蔡英文說,「不管是40年前或現在,不論面對甚麼困境,歷史都會站在堅守價值的那一方」,而台灣對於印太地區的穩定、安全承諾不會改變,因為民主對台灣來說不是口號,是人民的生活方式,也是基本的尊嚴價值。 針對外媒報道美國準備向台灣出售108輛M1A2坦克、大批反戰車和防空飛彈,蔡會後受訪時表示,上述是新聞報道,等有進一步更確切消息再向大家說明報告。但她強調,台灣會持續強化自衛的能力,也會持續作為區域和平穩定的貢獻者,相信經過這段時間努力,國際間對台灣的重視及支持都持續增強。

美國前總統卡特1978年12月宣布將與台灣斷交,翌年1月與中華人民共和國建交,美國根據台灣關係法成立AIT,台灣行政院則通過設置「北美事務協調委員會」,作為雙方在非官方架構下的對口機構。

酈英傑指,這次更名更能確切反映機構的工作內涵。(中央社)

與會的AIT處長酈英傑表示,這次更名更能確切反映機構的工作內涵;非常期待在新名字下,繼續美台合作關係。他指出,這次更名是一個絕佳機會,突顯美台雙方將共同打造的精彩未來。

酈英傑指出,雖然《台灣關係法》通過後,美台雙方僅能維持非官方關係,「此一關係也絕不會是無足輕重的」。相信新名字更精確反映這一機構在深化及強化美台友誼方面,日復一日所做出的貢獻。數十年來,無論在華府、台北執政的是哪個政黨,美台關係都一直蓬勃發展,這反映了美台的共享利益與共享價值。

他又指,在法律與體制之外,真正將美台連結在一起的是美台人民之間的關係。美台關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事,希望美台人民之間過去40年來所建立並培養的深刻友誼,將能在未來繼續深化。

(中央社)