河南教堂遭強拆　官方稱佔用耕地　要求教會償還拆遷費

據自由亞洲電台周五（7日）報道，河南省唐河縣一座基督教堂兩周前遭到強拆。當地信徒稱，政府官員先是要求基督徒把教堂「捐獻」給官方，但遭到拒絕。當地政府於是派人在夜間強拆教堂，還要求教會支付數萬元（人民幣．下同）拆遷費。

河南唐河縣法院裁定中華福音教堂用地非法。（自由亞洲電台）

被拆的中華福音教堂位於南陽唐河縣王集鄉邱坡村。當地信徒周先生稱，教堂是5月16日被拆，法院下了強制通知書，一夜間把佔地3、4畝的教堂夷為平地。他又指，政府要求教會支付5萬元，指教堂佔用耕地，且要支付拆遷費用。

唐河縣法院4月25日發出執行通知書稱，教會負責人張永成一案，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第240條規定，限於4月26日前履行唐河縣國土資源局決定所確定的義務，逾期仍不履行將被強制執行。

另一份法院行政裁定書指，張永成未經縣級以上政府批准，擅自佔用邱坡村委會1581平方米土地建中華福音教會，屬非法佔地行為，責令拆除。

周先生說，當地政府要求教會把教堂捐獻給政府，不然就強拆。中華福音教堂被強拆後，負責人張永成為躲避罰款已離開當地，其孩子也受到牽連，稱在學校遭受恐嚇。「現在好多教堂都已經『捐獻』了，唐河已有多間教堂捐獻給政府了，而且要到公證處作公證。不捐給國家就強拆。」

中華福音教會一位要求匿名的信徒稱，政府指建教堂的費用來自境外，但信徒回應指費用全部來自信徒奉獻，目前尚欠40餘萬元貸款。

據傳媒先前報道，自去年以來，河南、安徽及山東等地政府官員除了拆除教堂十字架，還禁止信徒集會，內地不少教會亦開始憂心活動受到干擾。廣東中華福音教會馮牧師指，河南唐河縣政府強拆教堂，甚至要教會自掏腰包承擔拆遷費用，「讓我們感覺到這種逼迫愈來愈嚴重。」

（自由亞洲電台）