【逃犯條例】《環球時報》：反對派勾結西方　美國插手涉貿易戰

港府堅持修訂《逃犯條例》，觸發大批港人上街抗議（9日），大會稱參與人數達103萬人，警方則稱最高峰有24萬人。內地官媒《環球時報》今（10日）凌晨發表社論，表明支持修例，又指示威規模相對較大，但特區政府修例目的正當，「本是正常的特區立法活動」，強調特區政府及主流民意為法治與公義而作出的努力，絕不能半途而廢。 社論又批評，西方勢力起勁地就香港事務說三道四，甚至有美國議員以檢討是否繼續給予本港貿易及經濟特殊待遇作威脅，顯然與中美貿易戰有關，令人懷疑美國將香港作為中美博弈籌碼，甚至以損毀香港繁榮穩定，來遏制中國發展。

《環球時報》今(10日)凌晨12點半，以「反對派勾結西方撼動不了香港大局」為題發表社論。(《環球時報》官網截圖)

《環球時報》以「反對派勾結西方撼動不了香港大局」為題發表社論，文中指出由反對派組織的遊行示威活動規模相對比較大，但質疑參與人數有造假之嫌，「主辦方是故技重施『報大數』」。社論又提到，「保公義撐修例大聯盟」宣布，收到超過73萬名香港市民聯署支持修訂《逃犯條例》。

社論又認為修例是正常特區立法活動，卻被反對派和國際上支持他們的力量進行了嚴重的政治化炒作，「香港反對派和他們的支持者極力給這一修例行動貼上『威脅香港人權』的標籤」，認為本港內部反對聲明顯不足的情況下，就在國際上拉「聲援」，拼湊所謂的「聲勢」，又形容是「香港激進反對派搞政治動員急需的彈藥」。

《環球時報》又批評，美國對插手香港事務表現得尤為活躍，認為與美國對華發動貿易戰有關，社評又強調，香港事務純屬中國內政，反對派這種挾洋自重的政治操作方式既不得人心，也與落實「一國兩制」這一主題背道而馳。

社論最後總結稱，「勾結活動和由此制造的波瀾都是些無聊的泡沫」，又支持修例，強調修訂《逃犯條例》的目的是正當的，表明香港特區政府和主流民意為法治和公義而做的努力，絕不能半途而廢。