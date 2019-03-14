【2019兩會】單身女性生育權獲支持：丈夫缺席如喪偶不如自己湊？

近年，內地單身女性的生育權一直是熱議話題，「北京允許非婚生子女隨母上戶」上了熱搜，兩會召開，又有人大代表呼籲：「廢除歧視非婚生育的政策，保障非婚生孩子的合法權益，包括無條件為其上戶口。」 提倡保障非婚生子女的權益，並不意味著鼓勵大家都不結婚就去生小孩，不如說，是保障那些有能力的單身女性，有選擇成為媽媽的權利。

文：白汶平（一条）

單身女性的生育權

在人們的概念中，結婚和生小孩往往是緊密掛鉤的，要生小孩，必須先結婚。一直以來，幸福美滿的家庭的定義都是：爸爸、媽媽、小孩一家三四口，其樂融融生活在一起。然而，婚姻是不是一定是生育的必備前提條件，單身人士有沒有生育權，近年來開始被越來越多的討論。這一方面跟婚姻狀況的變化有關……

每日超過1萬對夫妻離婚？單身人口有幾多？看看官方統計數據（按圖瀏覽）↓↓↓

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未婚生子是一股世界潮流

根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的人口普查資料，1968年美國未婚父母是400萬人，到了2017年增長到1600萬。四十年間，增長四倍。

2016年，美國有四分之一的新生兒是未婚媽媽所生，歐盟國家非婚生子女比例達到了43%，法國更是高達60%。

雖然多數人還是認為單親家庭增加，不利於社會發展，但這樣的偏見已經逐漸變少。在美國，2012年時，有48%的人認為未婚家庭對社會不利，45%的人覺得沒區別，到了2017年，認為未婚家庭對社會不利的比率，已經降到41%。

非婚生子女的權益也開始越來越多地獲得法律和社會保障。在法國，2001年以來，民法典就規定婚生與非婚生子女在財產繼承上享有同等權利。在北歐，非婚生子女也享受同樣的生育福利和補貼。

2016年，美國有四分之一的新生兒是未婚媽媽所生，歐盟國家非婚生子女比例達到了43%，法國更是高達60%。（Gettyimages/VCG）

未婚媽媽之路，任重道遠

其實，中國的《婚姻法》早有規定：「非婚生子女享有與婚生子女同等的權利，任何人不得加以危害和歧視。」但是在生育實踐中，想要給孩子上戶口，就要有醫院的出生證明，要辦出生證明，就要有結婚證和准生證。

2015年12月31日，國務院頒布《關於解決無戶口人員登記戶口問題的意見》，明確規定非婚生子女也可以辦出生證明，憑出生證明和非婚生育說明，可以辦理戶口登記。按照這一《意見》，在戶籍含金量最高的北京，非婚生子女的落戶政策2016年就已經鬆綁，在提供親子鑒定證明和出生證明之後，單身媽媽的孩子可以隨父或者隨母上戶口。然而，這一政策直到三年之後，才經由網友的傳播，被人們熱議。

事實上，媽媽帶著小孩獨立生活這一現象，早已有之，離異家庭便是如此。根據全國婦聯的統計，全國2396萬單親家庭，七成以上是媽媽帶著孩子生活。離婚後，平均6個男人中只有1個選擇跟孩子一起生活，單親母親的數量遠遠高於單親父親。

而近來流行的「喪偶式育兒」等名詞，更是生動地揶揄了即便是在一個婚姻關係完整的家庭中，父親也常常在育兒過程中缺位的現象。一個家裡沒有爸爸，一定對家庭有害嗎？很多時候，是不是很多家庭問題，正是源於不合格的父親？「單身女性自己帶小孩一定不行」的觀念，是不是反而成了某些人綁架單身女性的藉口？

近來流行的「喪偶式育兒」等名詞，更是生動地揶揄了即便是在一個婚姻關係完整的家庭中，父親也常常在育兒過程中缺位的現象。（一条提供）

近日，台灣一名女網友匿名投稿，她說自己懷孕4個月，原本要和交往2年的男友結婚，沒想到兩家人談婚事談崩了，讓她決定不結婚，做未婚媽媽。原來，男方父母見到女方已經懷孕，覺得對方已經被綁定，於是張口提出種種不合理的要求：婚後少回娘家，不能給錢給娘家，每個月要給公婆8000元（約2000港元）撫養費，女方自己買的房子要和自己的兒子共同持有……

男生不僅沒有幫自己的女朋友說話，反而勸女朋友接受：「別賭氣，一個女人帶著小孩怎麼在社會上立足？」

結果女生霸氣回應：「你放心，我有房、有車、有工作，不怕養不起小孩，我生下來會自己養，你就回去當你媽的乖兒子吧，別再讓我看到你，否則閹了你！」

她當場就和男友分手，帶著自己的父母離開。如果另一半不能讓自己過得更好，還需要勉強自己步入婚姻嗎？後來她說服了家人支持自己的決定，新聞一經發出，網上有上萬人支持回應。

中國「單身」女性生育權現狀及法律政策調查報告。（一条提供）

2016年，三家民間公益組織組成的「單身女性生育關注組」發布了《中國「單身」女性生育權現狀及法律政策調查報告》（以下簡稱「報告」）。其中一份線上調查問卷的結果顯示，86.9%的人支援單身女性生育，其中58.9%的受訪者表示「非常支持」，僅有5.7%的人明確表示不同意。

《報告》指出，在單身女性生育權這一議題上，不同性別的態度有「極其顯著」的區別。67.9%的女性表示「非常支持」，而選擇這一選項的男性只有29.6%。「女性本身對於自己相關權益問題上更加有權利意識，而不能作為生育主體的男性可能更傾向於不支持單身女性生育。」

單身女性要生小孩，目前面臨著三重障礙（按圖了解）↓↓↓

一個女人獨力撫養小孩，承擔的東西絕沒有那麼簡單。她們需要付出的，可能是雙倍以上的時間和心力，才能用愛來縮短單親孩子和雙親孩子之間的差異。

我們訪談的3位未婚媽媽，她們分享了自己的心得和告誡：

1. 擁有強大的心理素質，注意自己的情緒管理

很多單親媽媽面臨生活的壓力會焦慮，但這些負面情緒最好不要帶給孩子。你一個慌張、一個皺眉，都會讓孩子感到困惑，甚至失去安全感，所以情緒管理非常重要。在面對工作、還有社會輿論時，能擋就儘量幫孩子擋下來，讓他們知道他們周遭是很友善的，這樣等他們心裡夠成熟，有自我意識時，才能分辨哪些是惡意的攻擊。

2. 取得周遭親友的認同

孩子接觸的不會只有你一人，而是你身邊的所有人，必須讓這些人都能一起支持你、保護你的孩子。

計劃當單身媽媽前，要認清生養孩子是一輩子的事。（Gettyimages/VCG）

3. 認清生養孩子是一輩子的事

生孩子是一輩子的事。你可以先嘗試照顧朋友的孩子，從新生兒到3、4歲的幼童，再到上小學的，感受一下孩子的各個成長階段，看看自己是否有辦法長期耐心地照顧他們。必須要認清自己以後身邊都會「有個人」這個現實後，才去生養小孩。

4. 最好有一定的經濟基礎

沒有足夠的經濟能力不要輕易生孩子，這點不管是不是單親的家庭，都應該要思考。雖然這不是絕對需要，但是至少要有一定的基礎，這樣才能更好地抵禦未來的各種困難和風險。

（部分圖片來源於網路及嘉賓提供）

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