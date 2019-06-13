【章瑩穎案】基斯騰森認姦殺：強暴後斬首棄屍　稱共有13個受害者

綜合傳媒報道，備受關注的中國訪問學者章瑩穎案周一（3日）起再次在美國伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭開審，案件周三（12日）上午9時進行開案陳詞。 被告律師當庭指出，被告基斯騰森承認殺害章瑩穎，並表示章瑩穎在死前遭受了強姦和折磨，還聲稱章瑩穎是其手下第13個受害者。不過基斯騰森依然堅持為自己做無罪辯護。

2017年6月，時年26歲的赴美中國女交流生章瑩穎在伊利諾伊州失蹤，後被認定遭綁架殺害身亡。（資料圖片）

辯方在陳詞中表示，案發至今兩年來，被告一直拒不認罪，如今突然改口，主要目的是希望免除被告的死刑。辯方解釋道，基斯騰森因婚姻受挫，於2015年至2017年間頻受酒精、藥物問題的困擾，並曾尋求校園心理輔導。

聯邦助理檢察官Eugene Miller代表檢方在開案陳詞中詳述了章瑩穎的遭遇：「他綁架了她，他謀殺了她，他掩蓋了他的罪行」。

檢方透露，在基斯騰森女友提供的竊聽錄音中，基斯騰森描述了令人髮指的作案細節。案發當日，被告基斯騰森假扮成臥底警官，說服章瑩穎上車，並將其綁架回公寓，對其進行強暴。隨後他在浴缸中刺傷章瑩穎，接着使用球棒打破其頭部，勒住其咽喉約10分鐘令其窒息，再對其實施斬首，最後棄屍他處。期間章瑩穎反抗、掙扎，試圖逃命。

章瑩穎生前與家人的合照。（資料圖片）

自比連環殺人魔Ted Bundy

錄音中，基斯騰森還自稱章瑩穎是自己手下的第13個受害者。辯方律師則稱，這是被告喝酒時說的話，FBI目前未發現任何相關證據。據悉，基斯騰森還吹噓上一個有此等罪行的，是美國1970年代的連環殺人魔Ted Bundy，並對於調查人員未能找到章的遺骸，向其女友吹噓「我對此非常擅長」。

Ted Bundy（資料圖片）

Ted Bundy是美國史上最惡名昭彰的連環殺人犯，他在1974年至1978年期間姦殺了30多名女性，於1989年遭處決，據知他還跟多宗兇殺案有關。不過他就意外迷倒不少女性，甚至有粉絲深信他並非真兇，在美國各地組成粉絲俱樂部，Ted Bundy在獄中每日收到大量表白信，每次上庭都吸引粉絲聚集，由於他多選棕髮女性落手，有些人更特意染髮迎合他的喜好，引發另類社會現象。 Ted Bundy小檔案

公寓血漬DNA與章瑩穎匹配

目前，遺體棄置地點尚不明確。檢方稱，被告棄屍後徹底清理了公寓與車輛，以掩蓋其罪行。不過，調查人員在被告的床褥、床板、牆面、地氈下方和球棒上找到了血漬，經DNA測試與章瑩穎匹配。

當日出庭作證的是第一批證人，章瑩穎的男友侯霄霖以證人身份於庭上表示，得知章瑩穎失蹤後，他與女友的家人到美國尋求幫助。「我們一直在尋找她」，「我們永遠不會放棄希望，我們會找到她」。章瑩穎的家人通過翻譯員的幫助在法庭上聽取了陳述，被告基斯騰森全程無表情變化。

（綜合報道）