【華南暴雨】廣東河源2日內2座大橋倒塌 　私家車墜河1人獲救

近日，包括廣東、福建、廣西等地在內的華南多個省區暴雨成災，其中在廣東河源市，至少63個鄉鎮受災，因災死亡有8人。 綜合內媒報道，河源市在13日和14日都分別發生大橋倒塌事故，均有私家車經過時掉落河中，目前已救起1人。

垮塌後的紫金橋。

14日淩晨2點12分，河源東江大橋（紫金橋）發生中間2孔垮塌，據初步調查，有2輛小型的車輛掉落水中，已經救起1人，其他傷亡不明。目前，搜救工作仍在進行，垮塌原因也在調查中。

通報顯示，參與現場搜救船舶共11艘，另有救助隊約30人先後到達現場參與搜救。多位當地居民說，平時東江大橋的車流量比較大。

據悉，東江大橋跨越的東江是珠江水系幹流之一，也是河源境內第一大河。自6月9日開始，河源多地已經連續暴雨並導致了一定程度的受災。受暴雨天氣影響，東江的水位也有所上漲，水流較為湍急。

河源東源縣順天鎮黨演村一座大橋也發生倒塌。（網絡圖片）

另外，在13日上午11時45分，河源東源縣順天鎮黨演村1座大橋也發生倒塌，目前確認至少有1輛車墜河，車內2人失聯，暫時未有最新的救援消息。

據悉，該橋從中間斷裂，僅有1小段橋面留存。有當地政府工作人員稱，事發前已放置危橋標誌，對過往車輛限重。具體垮塌原因還待調查。

（綜合報道）